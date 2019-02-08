Новый посол Венесуэлы прибыл в Азербайджан

Первый посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Берротеран прибыл в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, Кристофер Берротеран вручил верительные грамоты министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Напомним, посольство Венесуэлы открылось в Баку в марте прошлого года.

Ранее главой дипмиссии Венесуэлы в Баку был временный поверенный Педро Аргенис Санчес Флорес.