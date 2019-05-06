Что происходит между Грузией и Азербайджаном?

Таких вопросов мы не слышали и не задавались ими никогда. И кто бы мог подумать, что в то время, когда между нашими странами вроде не осталось никаких недоговоренностей, вдруг на свет появилась проблема. Нет, даже не проблема, а ПРОБЛЕМА.

Ситуация вокруг храма Кешикчидаг (Давид-Гареджи) с каждым днем все более нагнетается. Причем нагнетается грузинской стороной и явно с чьей-то подачи. Чьи интересы замешаны в намеренном сталкивании Грузии с Азербайджаном? Тут есть пара вариантов, но речь не об этом. Кто бы ни был поджигателем и заказчиком (а он, несомненно, есть), устраивают хаос сегодня на границе сами граждане Грузии, неожиданно воспылавшие острорелигиозными чувствами к историческому памятнику.

Как сообщает "Эхо Кавказа", у монастырского комплекса Давид-Гареджи, где проходит грузино-азербайджанская граница, собрались гражданские активисты. Согласно информации, они окружили живой цепью тот участок монастырского комплекса Давид-Гареджи, на который претендует азербайджанская сторона.

По заявлению активистов, ими направлен посыл соседнему Азербайджану о том, что Давид-Гареджи находится в составе Грузии. Участвующие в живой цепи граждане исполняли различные песнопения.

Сообщается, что пограничники с обеих сторон наблюдали за процессом. Никаких инцидентов не произошло.

Не произошло сегодня, но это не значит, что они не произойдут в дальнейшем. Грузинская сторона явно настроена на долгоиграющие акции. Не исключены провокации, ведь речь уже идет об "оккупации".

Некое "антиоккупационное" (!) движение "Сила в единстве" заявило о начале "патрулирования" на территории храма. Об этом Первому каналу Грузии сказал актер и спортсмен Давид Кацарава. По его словам, "они (азербайджанцы - ред.) настроены отобрать у нас эту территорию, но мы не собираемся уступать, это должны знать и наши власти и власти Азербайджана"...

Как-то, скажем так, совпало, что ситуация вокруг этого спорного пяточка азербайджано-грузинской границы обострилась после похода к этому историческому памятнику президента Грузии. Определенные круги восприняли это как некий сигнал к своеобразному ускорению процесса делимитации границы.

Кстати, к вопросу о совпадении стоит напомнить один давний факт, который говорит о многом: в мае 2012 года тогда еще оппозиционная партия "Саломе Зурабишвили - путь Грузии" провела акцию у МИД Грузии, потребовав ответить за то, что тогдашняя замминистра Нино Каландадзе заявила, что часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана. По информации грузинских СМИ, собравшиеся выражали протест против присутствия на территории храма азербайджанских пограничников.

Сегодня мы являемся свидетелями продолжения той акции семилетней давности.

Невозможно не удивляться той волне "народного гнева", которая неожиданно поднялась вокруг этого исторического памятника. Выходит, гражданам Грузии можно только позавидовать, ведь у них, похоже, не осталось никаких других проблем, кроме этого храма. На самом деле у Грузии, конечно же, достаточно серьезных проблем, гораздо более судьбоносных и определяющих будущее грузинского государства, чем крошечный участок границы. Взыграло религиозное чувство? Так его нашим грузинским братьям тоже есть на что потратить - в настоящее время армянство агрессивно претендует на несколько сотен грузинских храмов. Дело уже доходит до столкновений с полицией и исков против Грузинской православной церкви. Что-то не очень заметно, чтобы грузинскую общественность, тех самых актеров и спортсменов это сильно беспокоило.

Между тем, Азербайджан всегда был хорошим соседом для Грузии. Некрасиво напоминать о своих добрых делах, поэтому не будем вдаваться в подробности. Думается, наши соседи и сами все это знают и помнят. Хочется верить так же, что далеко не все в Грузии обезумили из-за пограничного пятачка и понимают, что нагнетание обстановки вредит, в первую очередь, интересам самого грузинского государства, у которого, повторимся, достаточно серьезных проблем.

Что касается храма Кешикчидаг, то разбираться, что кому принадлежит, должны историки. Насчет этого памятника у азербайджанских историков и археологов есть вполне конкретное и подтвержденное фактами мнение, и грузинским коллегам было бы продуктивнее сотрудничать, если хотят докопаться (в прямом смысле этого слова) до правды. Но это уже другая история, и об этом мы поговорим в следующий раз.

В любом случае, возмущенной, точнее, спровоцированной на возмущение грузинской общественности следует знать: Азербайджану чужие храмы не нужны, но отказываться от своих прав ради добрососедства он тоже не будет. Хватит уже, доотказывались в свое время ради нормального соседства с Арменией - последствия расхлебываем до сих пор.

P.S. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в эфире телекомпании Imedi заявил, что делимитация и демаркация несогласованных участков грузино-азербайджанской границы будет проходить сложно, но в итоге завершится успешно. В этих целях будет создана спецкомиссия из представителей профильных ведомств двух стран.

Зульфугар Ибрагимов