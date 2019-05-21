В октябре этого года делегация во главе с президентом Венесуэлы посетит Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом журналистам сказал посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Берротеран.

По его словам, председательство в Движении Неприсоединения после Венесуэлы переходит Азербайджану, и в связи с этим в Баку состоится саммит.

До визита, в июле, в Венесуэле пройдет заседание стран Движения неприсоединения на уровне глав МИД.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров получил приглашение на участие в этом заседании.