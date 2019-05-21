https://news.day.az/politics/1121862.html Президент Венесуэлы приедет в Азербайджан
Президент Венесуэлы приедет в Азербайджан
В октябре этого года делегация во главе с президентом Венесуэлы посетит Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом журналистам сказал посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Берротеран.
По его словам, председательство в Движении Неприсоединения после Венесуэлы переходит Азербайджану, и в связи с этим в Баку состоится саммит.
До визита, в июле, в Венесуэле пройдет заседание стран Движения неприсоединения на уровне глав МИД.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров получил приглашение на участие в этом заседании.
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