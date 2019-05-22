Есть заросший ягелем анекдот про незабвенного Штирлица, когда Кальтенбруннер, читая его объяснительную, что он - русский разведчик, рассерженно воскликнул: "Чего только люди не придумают, лишь бы на картошку не ехать!"

Ныне идет игра за игру, точнее, все мы стали невольными наблюдателями грязных игрищ вокруг финала Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом", который состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Не успели утихнуть страсти болельщиков лондонского "Арсенала" насчет отказа армянского полузащитника клуба Генриха Мхитаряна от участия в финальном матче Евролиги в Баку, как известный спортивный комментатор Василий Уткин выступил аж с двумя гневными филиппиками в адрес Азербайджана.

Комментатор и блогер В.Уткин тоже отказался от поездки в Баку из-за ситуации с полузащитником "канониров" Генрихом Мхитаряном.

"Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью", - написал Уткин в Twitter.

Напомним, что ранее в эфире программы "Футбольный клуб" на радиостанции "Эхо Москвы" Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг финального матча Лиги Европы-2019.

"Если Азербайджан берется за мероприятия такого уровня, то там должны себе отдавать отчет, что они обязаны обеспечить нормальное их проведение, уже не говоря о безопасности. А если, допустим, комиссаром матча будет назначен армянин, к примеру, французский армянин? Если в таких случаях не готовы обеспечить необходимые меры для нормального проведения, тогда нельзя претендовать. Это индустрия развлечений, не можете - не делайте", - говорил Уткин.

Поведение, высказывания и, вообще, позиция В.Уткина, мягко говоря, странны и лишены всякой логики. Власти Азербайджана предоставляли Мхитаряну гарантии безопасности. МИД и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана заявили, что у полузащитника не может быть проблем с въездом и пребыванием в Азербайджане, а все необходимые меры безопасности будут строго соблюдены. УЕФА принял гарантии Азербайджана, однако решивший сыграть в "боязливого армянина" Мхитарян все равно отказался.

Хотя за последние годы в Баку приезжали десятки спорстменов-армян: как сами атлеты из Армении, так и армяне, выступавшие под флагами различных стран.

Армяне ведь не забыли участие национальной команды Армении в первых Европейских играх, нет? Ведь во время торжественного открытия Игр армянские спортсмены шли маршем, в руках знаменосца команды был именно флаг Армении, а не нейтральный олимпийский атрибут.

Они, печатая шаг, шли по дорожке Бакинского олимпийского стадиона, арене, где мог бы сыграть против "Челси" столь "ранимый" Г.Мхитарян.

Но, увы, властям Армении, руководителям армянской диаспоры в европейских странах и поддерживающим "армянской вопрос" в любых, в самых отвратительных проявлениях негодяям был нужен скандал.

УЕФА, "Арсеналу", "Челси", Мхитаряну, Уткину - всем известна простая, даже банальная истина: как официальный Баку, так и граждане Азербайджана никогда, ни при каких условиях не смешивали политику со спортом.

Армения для нас - страна-агрессор, исповедующая и проповедующая террор, зоологический национализм и ненависть к тюркскому этносу как государственную политику.

Армения превратилась в моноэтническую страну, где не только нет ни одного азербайджанца - хотя там до известных событий проживали более 400 тысяч наших соплеменников, но и доведено до минимума число русских, евреев, молокан и т.д.

Ереван решил воспользоваться ситуацией и сыграть вне арены, против Азербайджана: ведь финал Лиги Европы будет проведен на одном из лучших стадионов не только постсоветского пространства, но и всей Европы.

Матч будет сыгран в Азербайджане, в столь ненавидимой Ереваном стране.

И армяне решили сыграть на чувствах Генриха Мхитаряна, столь неадекватно воспринимающего действительность и, может, именно по этой причине ставшего марионеткой в руках искушенных армянских дельцов черного пиара и дурно пахнущих кампаний в СМИ.

Очень грязные, но примитивные политтехнологии: с Генрихом Мхитаряном шума больше будет, вот и вовсю используется ситуация. Хотя более непрофессионального подхода со стороны лондонского клуба - той искусственной, истеричной шумихи, которую они устроили - вокруг всей этой "игры в игру", нельзя было и представить.

30-летний Генрих Мхитарян не приедет в Баку. Несомненно, у футболиста есть право принятия личного решения не ехать с командой, хотя в качестве принимающей страны Азербайджан должным образом предоставил все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности Мхитаряна, как того требовал УЕФА. Нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность гарантий, предоставленных Азербайджаном.

Проблема Г.Мхитаряна в том, что он посещал Нагорный Карабах и другие оккупированные Арменией территории Азербайджана и делал это без разрешения официального Баку. А такое поведение влечет за собой последствия, включая внесение в черный список правительством. Но, тем не менее, Мхитаряну были даны гарантии безопасности.

Так чего же на самом деле хочет Мхитарян? Если он футболист и хочет играть в футбол, он должен был приехать на финальный матч. Он захотел "поиграть" на этой теме, и это уже совершенно другая история.

Но, как говорится, тем временем...

"Для нас большая честь посетить Азербайджан и его прекрасную столицу, чтобы присутствовать на спортивном событии, которое будоражит умы футбольных фанатов всего мира", - говорится в приветственном послании президента УЕФА Александера Чеферина в связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА в Баку. Словенский функционер заявил, что величественный Бакинский олимпийский стадион, на котором в следующем году пройдет Евро-2020, также готов стать местом проведения одного из самых захватывающих событий в истории европейского клубного футбола.

Главный тренер английского "Арсенала" Унаи Эмери же заявил, что у команды много болельщиков в Баку. По словам 48-летнего специалиста, "все местные фанаты нашей команды будут там, на стадионе".

Бывшая звезда "канониров", экс-футболист сборной Франции Робер Пирес опубликовал видео в сториз своего аккаунта Instagram. На видео француз завтракает в одном из ресторанов Баку и приглашает болельщиков на финал Лиги Европы УЕФА в нашу столицу: "Нахожусь тут в Баку и завтракаю. Это мой второй визит в Азербайджан. Тут все готово для великого финала. Приглашаю болельщиков "Арсенала" в Баку".

Бывший футболист "Челси" и сборной Ганы, ныне выступающий за бакинский "Сабаил" Майкл Эссьен тоже опубликовал видео в своем Instagram. 36-летняя звезда также пригласил любителей футбола посмотреть финал Лиги Европы УЕФА в нашей столице.

И наконец, 42-летний бразилец, бывший игрок "Порту", "Барселоны", "Челси" и сборной Португалии Деку в связи с организуемой в Баку финальной игрой Лиги Европы УЕФА обратился к болельщикам команды "Челси": "Здравствуйте, болельщики "Челси"! Надеюсь увидеть всех вас в Баку на большом финале".

Список, как говорится, можно продолжать и продолжать.

Василий Уткин же, верный своему амплуа скандалиста, пытается "разжигать": он - большой любитель подкидывания ложки дегтя.

Российский комментатор отправил послание в космос и не уточнил, кто "скотина", кто "идиот", а кто "жадина! Ну, если следовать логике Уткина, то выходит, что "скотина" ни кто иной, как Мхитарян; "идиот" - персонифицированное руководство "канониров", а "жадина" - УЕФА, не внявший душевным мучениям и пискам сердца трясущегося от страха армянского футболиста?!

"Бред сивого мерина", сказал бы сам В.Уткин и был бы прав на все тысячи процентов.

Г-н Уткин, ну, не приедет один из игроков "Арсенала" в Баку. Ну, и пусть не едет, невелика потеря для финала Лиги Европы. Потому и непонятно ваше столь горестное разочарование, Василий Вячеславович - ведь от этого финал в Баку менее интересным не станет. Вам самим не кажется странным столь буйная реакция вроде "назло кондуктору: купил билет, но пойду пешком"?!

Грязная политика, прогнозируемая заранее "великая интрига", истерика мелкого человечка в великом клубе, "пацанское" поведение у микрофона, плачь в Твиттере - а в сухом остатке желчь мелкотравчатых великолепный финал в Баку.

Азербайджан, десятки тысяч фанатов на трибунах и многие миллионы телезрителей даже не заметят.

Увы, сегодня некоторые российские спортивные журналисты в своем антиазербайджанском угаре превзошли даже говорящего тапка Василия Соловьева, яростного армянофила аж до скрежета зубов и заворота кишок.

Г-н Уткин, на финале Евролиги не на кого смотреть, кроме столь "пупсикового и няшного" для вас Г.Мхитаряна? Мхитаряну платят как футболисту, а не политику.

И не кажется ли вам, что причиной для организации столь идиотических атак на Баку может быть желание "Арсенала" получить за "страдания Мхитаряна" вполне конкретные и определенные преференции от УЕФА. Ныне или в ближайшем будущем.

Театр абсурда будет использоваться для оправданий, если "канониры" в Баку проиграют "Челси".

Это же футбол, а не жеманное политиканство, Василий Уткин.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az