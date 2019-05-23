Кто только уже не высказался по поводу отказа Генриха Мхитаряна ехать в Баку на финал Лиги Европы. Армянский форвард "Арсенала" - сегодня главный герой мировых СМИ, и не только спортивных. Все кому не лень торопятся отметиться в развернувшейся вокруг Азербайджана очередной грязной кампании.

Ситуация действительно сложилась, не побоимся этого слова, мерзкая. Спортивное событие европейского масштаба все больше и больше политизируется, и матч, который должен был превратиться в главный футбольный праздник Европы, теряет свою позитивную ауру.

Скандал возник из ничего. Ничто не предвещало такого развития событий. Это уже не первое спортивное событие в Баку, и участие армянских спортсменов всегда обеспечивалось в обстановке спокойных переговоров и полных гарантий. Не было случая, чтобы участвующий в том или ином турнире в Азербайджане спортсмен с армянской фамилией сталкивался с проблемами.

Ничего не случилось бы и с Генрихом Мхитаряном, но Лига Европы - слишком лакомый кусок для антиазербайджанских кругов, чтобы позволить ему ехать в Баку. Бедняга Генрих стал жертвой пропаганды. Его судьбу решили политика и грязные игры проармянских сил в европейском спорте. Тот же родимый клуб "Арсенал" проявил удивительную настойчивость в этом вопросе. Мы, конечно, не можем знать, какие разговоры шли между Мхитаряном и руководством клуба (и бог знает, кем еще), но принятое футболистом решение было явно не его решением. Его, известного спортсмена, имеющего массу поклонников среди любителей футбола и в нашей стране, банально использовали в нечистоплотных играх.

Так вот, искусственно созданная вокруг бакинского финала ЛЕ проблема с большим удовольствием продолжает нагнетаться теми СМИ и структурами, которые всегда находятся в первых рядах нападок на Азербайджан. В первые ряды накануне протиснулась и Amnesty International. Так называемые европейские правозащитники что-то припозднились - заваруха продолжается уже не один день, а они отметились только-только.

Директор британского офиса организации Кейт Аллен выступила с заявлением, призвав не позволить Азербайджану "с помощью спортивных мероприятий "отмывать" репутацию нарушителя прав человека". По мнению Аллен, в нашей стране происходят просто-таки "ужасные нарушения", а крупные спортивные соревнования, дескать, являются их "прикрытием"...

Подключение к кампании Amnesty International все расставило по своим местам и стало окончательно ясно, что Генрих Мхитарян не должен был попасть в Баку ни при каких обстоятельствах. Никакие гарантии и заверения не имели бы тут никакого веса. Напрасно азербайджанская сторона и УЕФА так старались. Даже безумное обещание не допустить на стадион лиц азербайджанской национальности не помогло бы. Футболист с армянской фамилией - это просто уникальная возможность устроить очередную азербайджанофобскую истерику.

Кстати, истерики с Amnesty происходят каждый раз накануне спортивных событий мирового значения в Баку. Лига Европы вовсе не исключение. Amnesty International была одним из организаторов и активистов кампании против нашей страны, требующей от Европейского олимпийского комитета и НОК стран-участниц поднять перед властями Азербайджана вопрос освобождения "несправедливо арестованных журналистов и активистов". Нидерландский директор AI Эдуард Назарски пытался играть на чувствах, заявляя, что если ЕОК, мол, не надавит на Баку, это будет означать, что последний "может заставить замолчать критиков".

Политизировать первые Евроигры не удалось, несмотря на демарши, спортивный форум прошел на высоком уровне и в чисто спортивном духе, безо всякой политики. Участвовала в играх, кстати, и армянская сборная. И ничего, гнилыми помидорами армяне забросаны не были.

Два месяца назад Amnesty International выпустила отчет с претенциозным названием "Законы, подготовленные, чтобы заставить замолчать". В числе стран, нарушающих права НПО, чуть ли не на первых строчках значился и Азербайджан. Мол, в нашей стране приняты законы, ограничивающие НПО. Хотя любая уважающая себя страна на законодательном уровне принимает определенные требования к регистрации и подотчетности НПО. Это нормально и естественно. А раздражение Amnesty International имеет вполне конкретные причины - азербайджанское законодательство препятствует созданию в стране фейковых организаций, действующих в качестве инструмента дестабилизации.

Впрочем, Amnesty International имеет достаточно неприглядную репутацию как организация, защищающая права человека по заказу. Есть заказ - есть права, нет заказа - пардон, не взыщите. А так как заказы оплачиваются в основном проармянскими кругами, то заказов по Армении, как правило, не бывает. Зато "правозащитные" истерики никогда не обходят стороной Азербайджан.

Удивительно, что, обладая подобной репутацией, организация считает себя вправе говорить о правах, свободах, прозрачности, демократии и так далее и кого-то еще обвинять в нарушении этих постулатов.

К сожалению, Азербайджан сталкивается с подобным давлением и несправедливостью по отношению к себе постоянно. Происходящее сегодня вокруг финала Лиги Европы не стало неожиданностью. Но истерики приходят и уходят, а правда остается. И те, кто сегодня под воздействием скандала где-то в Британии сдает билеты в Баку, совершают очень большую ошибку. Потому что спортивный праздник на Бакинском олимпийском стадионе все равно состоится. Несмотря ни на какие демарши.

Зульфугар Ибрагимов