Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы государственных служащих орденом "За службу Отечеству" третьей степени, медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе" за плодотворную деятельность на государственной службе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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