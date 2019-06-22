https://news.day.az/politics/1131410.html Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями группу госслужащих
Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями группу госслужащих
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы государственных служащих орденом "За службу Отечеству" третьей степени, медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе" за плодотворную деятельность на государственной службе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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