"У меня нет никакой информации и даже не хочу представлять, что может произойти, если из-за российско-грузинского противоречия у армянской стороны возникнут проблемы на КПП "Верхний Ларс". Катастрофическая ситуация может возникнуть", - сказал в беседе с Первым Информационным председатель Союза экспортеров Армении Раффи Мхчян. По его словам, у всех сегодня есть опасения по поводу Ларса, все говорят об этом. "Повторяю, не хочу даже представлять, что может быть", - отметил Мхчан.

Мхчян также признал горестную для Армении реальность: вопрос альтернативы Ларсу за счет открытия коридоров по оккупированным территориям Грузии не стоит. "Ничего подобного нет. Это миф. Какого-либо серьезного процесса нет и не может быть", - заявил глава Союза экспортеров Армении.

То, что альтернативы для оккупировавшей территории Азербайджана и по этой причине оказавшейся в изоляции Армении нет и быть не может, понимают в этой стране все. Тем более, ее не может быть за счет национальных интересов и суверенитета Грузии. Но армянская политика строится не на реалиях, а на измышлениях агитпропа, в задачу которого входит, во-первых, забота о поддержании агрессии в обществе по отношению к соседям и, во-вторых, формирование у граждан ложного представления о том, почему Армения оказалась в столь незавидном положении. Армянское общество должно думать, что агрессия и оккупация территорий соседнего государства - это явление нормальное и никак на состоянии страны не отражающееся. Кроме того, армянам внушается, что мир не видит ничего плохого в оккупации, и та же Грузия совсем не прочь побрататься со своими сепаратистскими регионами, вот только соседний Азербайджан не дает. То есть, не будь "руки Баку", грузины давно бы открыли армянским грузовикам и поездам дороги через оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион.

Насколько ошибается армянский агитпроп, показали состоявшееся на днях в Ереване заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и армяно-грузинский бизнес-форум в Дилижане.

Транзитное сообщение через Абхазию и Цхинвальский регион невозможно. Об этом заявила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили 27-го июня в беседе с журналистами после заседания армяно-грузинской межправкомиссии, передает Арминфо.

"Территориальная целостность Грузии - это, безусловно, тот вопрос, который должен решаться в международных форматах", - указал она.

Между тем, за пару месяцев до этого в Ереване пытались приписать Тбилиси "позитивный настрой" относительно открытия альтернативной Верхнему Ларсу дороги через так называемую "Южную Осетию". Министр транспорта Акоп Аршакян уверял, что в ходе последнего визита в Женеву он имел возможность встретиться с коллегой из Грузии, который заверил его о положительных подвижках в этом направлении.

И вдруг такое заявление Майи Цкитишвили?

Вообще-то, это в Армении логичное и правильное заявление грузинского министра расценивается как "вдруг". Там не могут поверить, что грузинская сторона поставила вопрос своей территориальной целостности выше "братства" с Арменией. Ведь как все хорошо начиналось - премьер Никол Пашинян встретился с грузинским коллегой в неформальной обстановке, на встрече произошел взаимный обмен комплиментами (так как больше Армении с соседями обменяться нечем), а тут как раз кстати подоспела пограничная тема между Грузией и Азербайджаном. И вдруг...

После обрушения армянских надежд нежной ручкой Майи Цкитишвили, армянская пропагандистская мысль в последние дни работает на пределе своих сил. И агитпроп действительно дошел до предела - предела дна.

Происходящие в Грузии беспорядки и "неожиданный" отказ Тбилиси открывать дорогу через свой оккупированный регион - дело рук Баку, - пишут, изощряясь в выражениях и фантазиях, армянские СМИ. Мол, азербайджанская сторона оказывает давление на Грузию. Как утверждает армянский агитпроп, это Баку, а не сепаратизм, отталкивает Тбилиси от России, а грузины на самом деле не имеют никаких претензий к аннексии своих территорий. И если бы не фактор Азербайджана, дороги через сепаратистские регионы давно бы открылись, ведь разговоры об этом между Тбилиси и Москвой идут аж с 2011 года.

"На фоне противоречий между Россией и Грузией в грузинском обществе искусственно пытаются имплементировать ложный тезис об угрозе российской экспансии, в то время как для православной Грузии опасность исходит не от православной РФ, а от мусульманского турецко-азербайджанского тандема", - кричат сегодня армянские СМИ. Армянские аналитики вопят об азербайджанской "экономической экспансии", которая, дескать, превращает Грузию в "логистический коридор, обслуживающий интересы Анкары и Баку"...

Страны, они как люди. Думается, Армения мечтала бы оказаться жертвой такой "экспансии" со стороны Азербайджана, когда построенные за его счет масштабные транспортные и энергетические коридоры проходили бы по ее территории, а она бы при этом не предпринимала никаких усилий и ни за что не платила. Наоборот, ее бюджет бы пополнялся, в то время как от нее самой не требовалось бы никаких телодвижений.

Или возьмем Аджарию, которую, если послушать армянский агитпроп, "оккупировали" тюрки. "Тюрки интенсивно заселяют Аджарию. По неофициальным данным, из 150 тысяч жителей Батуми 30 тысяч являются тюрками. Им принадлежат 70% земель и крупные инфраструктуры республики - аэропорт, один из сотовых операторов и др. Тюрки с семьями переезжают в Аджарию", - бьются в истерике армянские СМИ, не понимая, прочему грузины сами еще не кричат "караул" и не отказываются от услуг турецких бизнесменов.

И снова зависть, банальная и откровенная до неприличия.

Грузия, как и Армения, страна, скажем так, небогатая. Развивать курорты и превратить ту же Аджарию в райское место, как это делают турецкие предприниматели, ей не под силу. Привлекать кредиты под эти цели - опасно для мало зарабатывающей страны, а инвестиций от западных партнеров не дождешься. У западных партнеров свои интересы. А тут текут рекой турецкие деньги, на которые он развивается и уже превратился фактически в один из центров притяжения для региональных туристов.

Отложив эмоции, готова ли грузинская сторона отказаться от турецкого капитала в развитии своих черноморских курортов, которые в их сегодняшнем состоянии приносят грузинскому бюджету миллионы?

Или, может, Грузии стоит отказаться от азербайджанских проектов, чтобы избавиться от "экономической экспансии"?

Все, что делают в регионе Азербайджан и Турция, выгодно Грузии и соответствует ее интересам. При этом, ни Баку, ни Анкара не ставят политических целей, не вмешиваются в дела этой страны, не ставят условий.

Это не "экспансия", а взаимовыгодное партнерство.

Впрочем, Армении этого не понять.

А что касается "организации" протестов в Тбилиси со стороны Баку... Тут возникает один маленький и не очень скромный вопрос: а что делал в первых рядах наступавших на грузинский парламент соратник Никола Пашиняна, представитель фонда Сороса, гражданин Армении Минас Миансян?

Вот с чего надо начинать.

Зульфугар Ибрагимов