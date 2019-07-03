В сети распространяется очередной фейк - фальшивое письмо премьер-министра Армении руководству НАТО. Об этом на своей странице Facebook написал эксперт по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян.

В письме, в частности отмечается: "Основным препятствием на пути сближения Армении и НАТО является присутствие армянских войск на спорных с Азербайджаном территориях. Это препятствие будет устранено в течение года. В рамках разработанного плана по выводу вооруженных сил Армении из зоны конфликта и передаче контроля над территориями азербайджанской стороне будет предложено вынести на всенародный референдум вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки Ереваном Нагорного Карабаха".

Почему Мартиросян считает письмо фейком? С точки зрения технической, заверяет он, данный фейк составлен весьма грамотно - практически безупречно, и это обстоятельство почти исключает вероятность того, что источники фейка находятся в пределах страны... Получается, что армянский эксперт заведомо отрицает наличие в Армении грамотных людей, способных составить подобный текст. Ему, конечно, виднее.

"Кто автор? Пока, кроме обоснованных сомнений, никаких убедительных доказательств нет. Если будут хорошие доказательства, я дам знать", - пишет эксперт.

Армянские журналисты обратились за комментарием в Службу национальной безопасности. Там их, мягко говоря, послали. Воздержались от комментариев и в МИД, хотя и заявили, что письмо - явный фейк.

Отметим, что письмо, скорее всего, действительно является фейком. И, в первую очередь, потому, что прозвучавшие в нем мысли слишком трезвы и правильны, чтобы принадлежать премьеру Армении.

Зульфугар Ибрагимов