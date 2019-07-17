Правительство Грузии готовится вновь ввести запрет на транспортировку зерновых продуктов транзитом через свою территорию, сообщила на днях газета "Жаманак". Не исключено, что запрет вступит в силу с 1 октября. Как предупреждает издание, это может привести к повышению цен на муку, хлеб и мясо в Армении. Большая часть корма для скота, необходимого для производства свинины и птицы, также импортируется из России.

В принципе, в Армении этого ожидали. После того, как в сентябре прошлого года грузинская сторона впервые заговорила о возможности закрытия КПП "Верхний Ларс" для армянских фур, в Армении жили под страхом реализации этой меры. Она несколько раз откладывалась, но не было ощущения, что это навсегда.

До последнего времени при появлении подобных перспектив в Армении начиналась активная возня вокруг возможностей альтернативы "Верхнему Ларсу". Однако после недавней, очередной встречи переговорщиков от Москвы и Тбилиси стало ясно, что договориться в ближайшее время не удастся, так как договоренность ставит под вопрос суверенитет Грузии. И тогда в Армении вспомнили о "внутренних возможностях" выхода из изоляции, которая в любую минуту может стать полной.

Что за "внутренние возможности"?

По мнению армянских аналитиков, если бы российская ЮКЖД выполняла добросовестно свои обязанности, то Армения давно уже подключилась бы к гипотетической Транскавказской железнодорожной магистрали.

Как пишет "Еркрамас", дочка "Российских железных дорог" занимается не тем, чем нужно. Не построен железнодорожный участок Ванадзор-Фиолетово, имеющий жизненно важное значение для Армении. Строительство должно было начаться еще в 2011 году, но не началось. Этот участок должен сократить путь от Еревана до Тбилиси на 112 км и дать просто невероятный экономический эффект.

Но ЮКЖД лишает Армению миллионов, занимаясь саботажем, утверждают аналитики. Например, занимается каким-то участком вблизи турецкой границы, хотя он вряд ли в ближайшее время понадобится армянской стороне в связи с закрытостью границ. "И это весьма похоже на саботирование интересов Республики Армения...", - пишет газета.

Однако никакие "внутренние возможности" не смогут вывести Армению из изоляции, и там это отлично понимают. Для того, чтобы открыть для нее дорогу жизни, опять же, должны взаимодействовать Россия и Грузия, что проблематично. Помимо фактора оккупации грузинских территорий, возникает и другой вопрос - а на чьи деньги? Больше всего альтернативные пути нужны Армении, которая не способна инвестировать в подобные проекты. Грузии строительство дороги из Тбилиси в российский Буйнакск не нужно. Эта страна уже является частью трансрегионального железнодорожного коридора БТК. Для чего ей брать кредиты или искать инвесторов в ее и без того непростом положении? Чтобы удовлетворить потребности Армении?

Изолированная от региона в результате оккупации территорий Азербайджана Армения пытается диктовать соседям, что и как им лучше делать, чтобы ей, Армении, легче дышалось. Вот, например, Россия могла бы взять на себя расходы по строительству той самой дороги в Буйнакск. Дело то выгодное! - уверяют в Армении, указывая на "очевидное геополитическое значение" несуществующей магистрали.

"На юге она может быть соединена с китайским проектом "Один пояс, один путь", а на севере, через территорию России, может выйти в северную Европу и Скандинавию", - мечтает аналитик "Еркрамас".

Какую чудную картину рисуют армянские СМИ, но возникает вопрос: для чего России новая магистраль, если у нее уже есть магистраль Север-Юг через Азербайджан, которая может соединить ее и с китайским проектом, и с северной Европой?

Однако даже в том случае, если Россия вдруг решит соединить свои железные дороги с грузинскими через Буйнакск, это ничего не даст Армении. Ее железнодорожная сеть и в этом случае останется бесполезным аппендиксом. Что-то для Армении изменится только в том случае, если она откажется от агрессорской политики. Добровольное освобождение оккупированных территорий приведет к открытию границ, запуску простаивающих почти тридцать лет магистралей.

А пока этой стране только и остается, что прогнозировать убытки и метаться в поисках выхода из грядущих, еще более серьезных проблем.

Зульфугар Ибрагимов