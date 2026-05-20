Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Metrologiya İnstitutu”nun bir qrup əməkdaşını “Tərəqqi” medalı ilə təltif edib

Azərbaycan metrologiya sahəsinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu" publik hüquqi şəxsin bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif ediliblər.

Day.Az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu" publik hüquqi şəxsin aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif ediliblər:

Bayramov Elnur Üzeyir oğlu

Bayramov Rasim Əhməd oğlu

Əzizov Əziz Məhəmməd oğlu

Həsənov Ramiz Qaroğlan oğlu

Qurbanov Azər Tengiz oğlu

Musayeva Şəhla Ziyəddin qızı

Osmanov Çingiz Məsim oğlu

Şirinov Namiq Paşa oğlu

Şirinova Mehriban Ramiz qızı.