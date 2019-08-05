Власти Армении порой озвучивают грандиозные планы, позволяющие говорить о полной оторванности их, то есть властей, от реальности. Этим "баловались" прежние режимы, не смог устоять и новый премьер Никол Пашинян. Нынешнее правительство Армении тоже грешит фантастическими прожектами, отводящими этой стране место центра вселенной и особую роль в регионе.

Но реальность жестока, и сегодня она вновь напомнила об этом изолированному своей агрессорской политикой армянскому государству.

Как сообщают армянские СМИ, сотрудники компании "Грузинская железная дорога" заявили о намерении провести акцию протеста и забастовку. Они требуют у руководства повысить зарплату на 50 процентов. На данный момент сообщается, что соответствующую петицию уже подписали 4800 человек. Точная дата забастовки ими будет заявлена 10 августа.

Чем чревата забастовка грузинских железнодорожников для Армении? - задается вопросом армянское издание Verelq.am.

Пресс-секретарь ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" Рубен Грдзелян заявляет, что руководство ЮКЖД Армении обеспокоено этой новостью, поскольку "альтернативы грузинской железной дороге нет".

На уточняющий вопрос о последствиях забастовки, Грдзелян отмечает, что сейчас в ЮКЖД даже предварительно не могут сказать, к каким экономическим убыткам это приведет, но однозначно и то, что забастовка в Грузии приостановит работу поезда Ереван-Батуми-Ереван.

Зульфугар Ибрагимов