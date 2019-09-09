Премьер-министр Армении Никол Пашинян не знает, как выбраться из амулсарского тупика, в который попал благодаря страсти к популизму. Разгони он блокирующий работу американской компании пикет еще год назад, сегодня эта проблема не стояла бы так остро и не имела бы уже национальное значение. Был бы небольшой шум, но в тот период рейтинг Пашиняна еще был очень высок и решить проблему было бы проще.

А сегодня, по прошествии почти года, ему приходится лебезить перед злым на неудачника-премьера народом и чуть ли не умолять разблокировать подходы к руднику.

"У нас нет никаких правовых оснований для недопущения эксплуатации рудника Амулсар", - заявил Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, пишет aysor.am.

Он клятвенно заверил, что компания на самом высоком уровне обещает обеспечить безопасность и соответствие всем стандартам, кроме того, поручено проводить строжайшие проверки.

"Жителей Джермука прошу разблокировать дороги, ведущие к руднику Амулсар", - обратился Никол Пашинян к перекрывшим дорогу жителям этого города.

Отметим, что в такой просительной форме Пашинян обращается к участникам пикета впервые.

Между тем, протестующие не собираются расходиться после слезной просьбы Пашиняна, уже не имеющего никакого влияния на массы.

Дорога к Амулсару откроется в двух случаях - либо правительство легитимизирует непоколебимое решение армянского народа, принятое год назад (о том, что рудник не будет эксплуатироваться), либо власти применят методы своих предшественников, то есть силовой вариант, написал на своей странице в Facebook эколог Ширак Буниатян, отвечая на нытье премьер-министра.

"Амулсар наша родина и точка", - написал эколог.

Политолог Айк Мартиросян также прокомментировал в соцсети просьбы и заверения Никола Пашиняна.

"Благодаря фанатизму почитателей Пашиняна и их идолопоклонническому восхвалению этот чрезмерно оторванный от действительности человек уже переходит Рубикон в вопросе Амулсара и доверия народа.

Сегодняшнее его обращение по вопросу Амулсара - это не только оскорбление народа, но и пощечина и неуважение. Это неуважение к людям, которые поручили ему провести радикальные реформы, в том числе миссию не допустить открытия рудника Амулсар, которые предоставили ему мандат доверия, а не навязывать свои, к тому же неприемлемые решения людям, которые даровала ему власть.

Это также оскорбление интеллекта всех нас, которое отражается, казалось бы, в ничего не значащем, бессмысленном словосочетании, состоящем из красивых слов, истинная цель которых заключается исключительно в сокрытии реальной ситуации", - написал Мартиросян.

Похоже, у Никола действительно только два варианта выхода из ситуации - либо объявить рудник закрытым, либо отправить полицию навести порядок. Последнее он мог бы сделать год назад, сегодня это уже очень проблематично. Что касается полного закрытия рудника по требованию граждан, то тут Армения столкнется с не менее серьезными проблемами, связанными уже с международным экономическим законодательством.

Так что неизвестно, что будет стоить Пашиняну меньших потерь - запрещение разработок под давлением общественности или разгон пикета и спасение лица перед зарубежными инвесторами.

Как раз на днях Американская торговая палата в Армении (AmCham) обратилась с письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В письме выражено недоумение по поводу того, что программа, реализуемая компанией Lydian Armenia, на сегодняшний день единственная в этой отрасли, которой было навязано три аудита, а дорога, ведущая на территорию программы, продолжает незаконно блокироваться более года. И более того, обсуждается необходимость проведения еще одной оценки воздействия на окружающую среду.

Компания уже вложила в реализацию проекта 400 тысяч долларов и потеряла еще больше в результате вынужденного простоя.

20 июля 2018 года по факту загрязнения окружающей среды было возбуждено уголовное дело. 15 августа 2019 года, после обнародования экспертной оценки, рудник был закрыт.

Программа Амулсарского рудника является первым проектом в стране Lydian Armenia - основанной в 2005 году армянской геолого-разведывательной компании, 100% акций которой принадлежат ОАО Lydian International.

Амулсарское золоторудное месторождение - второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук.

Зульфугар Ибрагимов