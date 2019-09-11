Практически одновременно президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин приняли решения об отставке советника по национальной безопасности Джона Болтона, а также Григория Карасина от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел, которую он занимал с 2005 года.

Указанным отставкам предшествовала сенсационная информации телеканала CNN, что в 2017 году американская разведка была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента из окружения высшего российского руководства.

Как выясняется, сотрудник "высочайшего уровня" работал на протяжении более чем десяти лет на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и являлся источником информации прямо из Кремля. Согласно информации CNN, агент имел непосредственный доступ к президенту РФ Владимиру Путину и был тайно вывезен из России. Якобы, решение об эвакуации самого ценного поставщика информации из Кремля было принято после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в США в мае 2017 года, когда Трамп принял последнего в Овальном кабинете. Спецслужбы США заподозрили, что Трамп в ходе указанной встречи с министром Лавровым поделился секретной информацией, исходившей от американского осведомителя, что могло способствовать разоблачению их "главного шпиона" в Кремле.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя скандал вокруг "информатора США", заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никто никому никаких государственных секретов не выдавал.

"Могу комментировать только факты моей встречи с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Это был ответный визит, потому что за пару месяцев до этого, тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон был в Москве, в рамках этого визита провел переговоры со мной и был принят президентом (РФ Владимиром) Путиным.

В мае 2017 года я был в Вашингтоне, а после переговоров в государственном департаменте мы направились в Белый дом, где состоялась продолжительная беседа с президентом Трампом", - заявил Лавров.

Со слов последнего, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных секретов не выдавал.

Причем данный факт подтвердил присутствовавший на встрече тогдашний советник по национальной безопасности господин (Герберт) Макмастер и другие лица.

Между тем в СМИ появилась информация, что американским высокопоставленным осведомителем (в структуре российского руководства) являлся Олег Смоленков, работавший в посольстве России в США и управлении делами президента России.

В результате операции по его вывозу из России Вашингтон остался без одного из своих ключевых источников, имеющих доступ к данным о работе в Кремле. Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем посольства России в Вашингтоне, в аппарате президента России, а в 2010 году указом тогдашнего главы страны Дмитрия Медведева ему был присвоен чин государственного советника РФ третьего класса. ЦРУ завербовало российского чиновника много лет назад и следило за ним, пока он поднимался по карьерной лестнице и в итоге получил доступ в Кремль. Американская разведка получала от него "ценные, но противоречивые" сведения, в связи с чем в 2016 году была проведена проверка всей полученной информации. К слову, он был одним из самых ценных информаторов ЦРУ. Отмечается, что именно он якобы помог Вашингтону с расследованием о вмешательстве в выборы и взломе Национального комитета Демократической партии.

"Крот" передал ЦРУ несколько тысяч документов о военно-промышленном потенциале, разработках, об испытаниях новейших видов российских вооружений, а также о негласном сотрудничестве России и союзников в военно-технической сфере.

Смоленков сыграл важную роль в выводах ЦРУ о том, что Путин отдал распоряжение о проведении кампании по вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Якобы, близкий к Кремлю агент позволял властям США составлять наилучшее представление о ходе мыслей и распоряжениях российского руководства. Он являлся поставщиком ключевой информации, позволившей ЦРУ сделать заключение о том, что Москва поддерживала кандидатуру Трампа на президентских выборах, и лично отдал приказ о хакерской атаке на Национальный комитет Демократической партии. При этом "крот" в поле зрения спецслужб РФ так и не попал.

В ЦРУ решение о вывозе информатора было принято вскоре после встречи в мае 2017 года Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, когда американцы забеспокоились о его безопасности и реализовали план по вывозу из России своего ценного источника. Смоленков, его супруга и трое детей отправились в отпуск в Черногорию и бесследно исчезли. В Москве его хватились только после того, как он без объяснения причин не вышел на работу в июле 2017 года. В связи с исчезновением Смоленкова 6 сентября 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время бывший высокопоставленный российский чиновник живет недалеко от Вашингтона, под своим настоящим именем, но находится под охраной американского правительства.

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин практически одновременно издали указы об отставке советника по национальной безопасности Джона Болтона и статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел Григория Карасина. Процедура расставания президента США со своим советником Болтоном качественно отличается от отставки Карасина, которого в конце августа Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.

Внешне эти не связанные друг с другом решения могут иметь невидимую нить с историей шпиона Смоленкова. С Карасином Смоленкова связывала долгая совместная работа в МИДе РФ с 2005 года, а с Болтоном, уверенность, что "кнут" для оппонентов - лучший путь решения всех проблем во внешней политике, которую исповедовал, получая от него информацию, советник по национальной безопасности президента США.

Остается надеяться, что на место Карасина, который в МИД РФ курировал нагорно-карабахский конфликт, придет новое лицо, которое сдвинет с места переговорный процесс.

Отрадно и то, что "угроза войны во всем мире" с уходом Джона Болтона из Белого дома уменьшилась, - о чем открыто заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол. "Я думаю, что его поддержка смены режимов по всему миру - наивное мировоззрение. И, я думаю, мир станет намного лучше, когда у президента появятся новые советники", - сказал он.

Уход вашингтонского ястреба и изменения в российском МИДе позволит этим двум странам наладить диалог и приступить к урегулированию ряда конфликтов, в частности карабахского, который нельзя откладывать в долгий ящик.

Руководитель экспертного совета

"Baku Network"

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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