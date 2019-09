В Азербайджане созданы прекрасные условия для тренировок гимнасток. Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"Такие условия мало кто имеет в мире. Это все благодаря Мехрибан Алиевой. Даже у нас, до последнего времени не было такого зала. Я увидела в Баку этот зал и "заболела" им", - сказала она.

Ирина Винер-Усманова также думает, что команда Азербайджана в групповых упражнениях хорошо выступит на Чемпионате мира.

"Самое главное сейчас - попасть на Олимпийские игры. Думаю, что в групповом упражнении это возможно, и возможно в индивидуальной программе гимнастка попадет в 24-ку (прим. - многоборье), а там уже и в 16", - добавила Винер-Усманова.

Ирина Винер-Усманова также прокомментировала сегодняшнее выступление российских гимнасток.

"Сегодня выполняли третий вид, и это был знаковый день для Арины Авериной и Екатерины Селезневой. Потому что Екатерина вчера выигрывала у Арины две десятые. И сегодня очень многое решалось. Если бы Катя сегодня получила высшую оценку, то аll-round можно было бы подумать, кто куда попадет. Сегодня Арина получила почти на два балла выше, чем Катя. Она получила самую высокую оценку - выше чем Дина. А Катя допустила ошибку", - сказала она.

18 сентября в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике. Сегодня проходят квалификации в индивидуальной программе, гимнастки представляют упражнения с булавами и лентой.

Азербайджан сегодня представляют три гимнастки - Зохра Агамирова, Вероника Гудис и Марьям Сафарова, они выступят в упражнениях с лентой.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.