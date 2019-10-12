Гюльнара Мамедзаде: На саммите СНГ Президент Ильхам Алиев сказал то, о чем долго молчали другие - специально для Day.Az
Президент Азербайджана нанес очередной блестящий дипломатический удар по лживой позиции официального Еревана.
Валдайская речь Президента Ильхама Алиева, прозвучавшая неделю назад на полях влиятельного международного форума, произвела огромный резонанс и прочно зафиксировала в восприятии широкого мирового сообщества главный тезис, определяющий реалии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и справедливую позицию Азербайджана: "Карабах - это Азербайджан! И восклицательный знак".
И вновь яркое и сильное выступление Президента Ильхама Алиева на саммите СНГ в Ашгабаде.
Глава Азербайджанского государства выступил с призывом к лидерам постсоветских стран дать соответствующую оценку позорным фактам героизации фашизма в Армении.
"Героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - заявил Президент Азербайджана, обращая внимание, что "такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде".
Президент Ильхам Алиев сказал то, о чем долго молчали другие, в том числе в самой России.
В майском докладе МИД РФ, на который вежливо сослался Президент Азербайджана, только спустя три года после установления памятника Нжде в Ереване нашел отражение тезис о недопустимости героизации фашизма.
Важно напомнить и то, что памятник фашисту Нжде был торжественно установлен в столице Армении на фоне громких заявлений российского президента Владимира Путина о том, что "особую тревогу вызывают попытки исказить значение победы, из освободителей сделать оккупантов, а из нацистских пособников - борцов за свободу".
В следующем году страны Содружества готовятся отметить 75-летие Победы в ВОВ, в связи с чем эта тема была вынесена на уровень саммита глав государств СНГ.
Но о каком единстве подходов и ценностей будет говорить здесь руководство страны, где культивируют идеи фашизма и устанавливают памятники гитлеровским прислужникам?
В этой связи Президент Азербайджана совершенно справедливо обратил внимание лидеров стран СНГ, что новая власть Армении не демонтировала памятник фашисту Нжде в Ереване.
Нервные, неуклюжие попытки Пашиняна что-то противопоставить неопровержимым фактам и четким аргументам, приведенным Президентом Ильхамом Алиевым, в очередной раз продемонстрировали несостоятельность армянского премьера и противоречивую суть армянской государственной политики.
Вступив в неравное интеллектуальное и ценностное противостояние с Президентом Ильхамом Алиевым, Никол Пашинян, приводя нелепые сравнения и голословные обвинения, вновь потерпел публичное поражение.
Президенту Азербайджана пришлось брать дополнительное время, чтобы объяснить как неопытному армянскому премьеру, так и зомбированному армянскому обществу, что Он имел цель не оскорбить, а, напротив, защитить память армянского народа, внесшего свой вклад в достижение этой Победы.
"Армянский народ сам должен очиститься от этого пятна, которое было нанесено стране прежним руководством", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев и привел целый ряд аргументов со ссылкой на документальные источники, подтверждающие служение Гарегина Нжде идеям и целям фашизма.
Не выдержав интеллектуальной мощи Президента Азербайджана, Пашинян использовал привычные популистские приемы и попытался сеять хаос в отношениях глав государств Содружества, что он уже не раз предпринимал в формате интеграционных структур с участием России, включая ОДКБ, ЕАЭС, а теперь и на площадке СНГ.
Но Президент Ильхам Алиев одной лишь фразой перечеркнул все его усилия, дав единственное, но верное определение высказываниям Пашиняна - "Абсурд"!
Достаточно просмотреть фотоснимки практически всех саммитов и встреч с участием глав государств СНГ, с участием России, на которых фиксируется одинокая и отстраненная фигура Пашиняна. Это своего рода и есть символ Армении, все более удаляющейся от близких ей ментально народов и вновь избирающей путь войны, тогда как Азербайджан и непосредственно Президент Ильхам Алиев открывает дорогу к миру.
Гюльнара Мамедзаде,
заместитель генерального директора Trend
вице-президент Baku Network,
специально для Day.Az
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