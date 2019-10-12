Президент Азербайджана нанес очередной блестящий дипломатический удар по лживой позиции официального Еревана.

Валдайская речь Президента Ильхама Алиева, прозвучавшая неделю назад на полях влиятельного международного форума, произвела огромный резонанс и прочно зафиксировала в восприятии широкого мирового сообщества главный тезис, определяющий реалии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и справедливую позицию Азербайджана: "Карабах - это Азербайджан! И восклицательный знак".

И вновь яркое и сильное выступление Президента Ильхама Алиева на саммите СНГ в Ашгабаде.

Глава Азербайджанского государства выступил с призывом к лидерам постсоветских стран дать соответствующую оценку позорным фактам героизации фашизма в Армении.

"Героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - заявил Президент Азербайджана, обращая внимание, что "такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде".

Президент Ильхам Алиев сказал то, о чем долго молчали другие, в том числе в самой России.

В майском докладе МИД РФ, на который вежливо сослался Президент Азербайджана, только спустя три года после установления памятника Нжде в Ереване нашел отражение тезис о недопустимости героизации фашизма.

Важно напомнить и то, что памятник фашисту Нжде был торжественно установлен в столице Армении на фоне громких заявлений российского президента Владимира Путина о том, что "особую тревогу вызывают попытки исказить значение победы, из освободителей сделать оккупантов, а из нацистских пособников - борцов за свободу".

В следующем году страны Содружества готовятся отметить 75-летие Победы в ВОВ, в связи с чем эта тема была вынесена на уровень саммита глав государств СНГ.

Но о каком единстве подходов и ценностей будет говорить здесь руководство страны, где культивируют идеи фашизма и устанавливают памятники гитлеровским прислужникам?

В этой связи Президент Азербайджана совершенно справедливо обратил внимание лидеров стран СНГ, что новая власть Армении не демонтировала памятник фашисту Нжде в Ереване.

Нервные, неуклюжие попытки Пашиняна что-то противопоставить неопровержимым фактам и четким аргументам, приведенным Президентом Ильхамом Алиевым, в очередной раз продемонстрировали несостоятельность армянского премьера и противоречивую суть армянской государственной политики.

Вступив в неравное интеллектуальное и ценностное противостояние с Президентом Ильхамом Алиевым, Никол Пашинян, приводя нелепые сравнения и голословные обвинения, вновь потерпел публичное поражение.

Президенту Азербайджана пришлось брать дополнительное время, чтобы объяснить как неопытному армянскому премьеру, так и зомбированному армянскому обществу, что Он имел цель не оскорбить, а, напротив, защитить память армянского народа, внесшего свой вклад в достижение этой Победы.

"Армянский народ сам должен очиститься от этого пятна, которое было нанесено стране прежним руководством", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев и привел целый ряд аргументов со ссылкой на документальные источники, подтверждающие служение Гарегина Нжде идеям и целям фашизма.

Не выдержав интеллектуальной мощи Президента Азербайджана, Пашинян использовал привычные популистские приемы и попытался сеять хаос в отношениях глав государств Содружества, что он уже не раз предпринимал в формате интеграционных структур с участием России, включая ОДКБ, ЕАЭС, а теперь и на площадке СНГ.

Но Президент Ильхам Алиев одной лишь фразой перечеркнул все его усилия, дав единственное, но верное определение высказываниям Пашиняна - "Абсурд"!

Достаточно просмотреть фотоснимки практически всех саммитов и встреч с участием глав государств СНГ, с участием России, на которых фиксируется одинокая и отстраненная фигура Пашиняна. Это своего рода и есть символ Армении, все более удаляющейся от близких ей ментально народов и вновь избирающей путь войны, тогда как Азербайджан и непосредственно Президент Ильхам Алиев открывает дорогу к миру.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az