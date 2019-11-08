Оппозиция без конца создавала различные союзы, и каждый раз, грызясь, ругаясь, разрушала созданное. Представители ПНФА всегда обвиняли мусаватистов, мусаватисты - фронтистов. Так было и в недалеком прошлом, когда распался блок "Азадлыг", и когда они расстались с Общественной палатой.

Об этом сказал представитель медиа Ниджат Даглар, комментируя недавний "круглый стол", который лидеры оппозиции и политики провели в штабе партии Мусават, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Мусават осталась верной традициям, отдаляясь и от так называемого "Национального совета".

"Общество наблюдало за позорным уходом двух этих партий. Те, кто вчера стоял плечом к плечу друг к другу, воспевал "братство", в одно мгновение превратились во врагов. Тогда было сделано много взаимных заявлений обвинительного характера. Теперь эти люди обвиняют других в беспринципности, предательстве и сотрудничестве со властью. Они 25 лет в "поисках" предателя. Вот так и дошли до сегодняшних дней, и снова продолжают искать модели единства. Каким будет результат можно сказать заранее - погрызутся, разругаются и разойдутся", - сказал представитель медиа.

Ниджат Даглар отметил, что о коррупционере, бывшем заключенном - Али Инсанове, недавно присоединившимся к оппозиции, вообще говорить не приходится: "Могу сказать одно - у оппозиции нет поддержки со стороны общества, раз она обратилась к 73-летнему Али Инсанову, человеку с опороченной репутацией и коррупционным прошлом. В лучшем случае результат будет прежним - разругаются и распадутся".