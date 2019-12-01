30 ноября в турецкой провинции Эдирне произошло очень важное для региона событие. Этот день можно назвать историческим, так как азербайджанский газ впервые получил выход а Европу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов, комментируя прошедшую в субботу в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне церемонию открытия второй фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Отметим, что в церемонии приняли участие президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

TANAP - один из важнейших проектов не только для Азербайджана, но и региона. Он предусматривает доставку азербайджанского газа в Турцию, а оттуда и в Европу, сказал эксперт.

"Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд. кубометров в год. После запуска на полную мощность 6 млрд. будет поставляться в Турцию, 10 млрд. - в Европу. На втором этапе в Европу пойдет 20 млрд. кубометров. В целом же пропускная способность Южного газового коридора, частью которого является TANAP, 31,5 млрд. кубометров. Трубопровод станет для региона одним из важнейших источников получения голубого топлива. Азербайджанский газ пойдет в самые разные страны европейского континента", - отметил Байрамов, добавив, что чем больше подобных проектов, тем крепче региональное сотрудничество.

По словам нашего собеседника, TANAP (Трансанатолийский газопровод) и TAP (Трансадриатический газопровод) являются частью Южного газового коридора. ЮГК же имеет очень широкие перспективы. В настоящее время обсуждаются возможности расширения коридора. Так, поставки азербайджанского газа в Болгарию по внутренним сетям могут начаться уже в 2020 году, после завершения строительства интерконнектора Греция-Болгария. Болгария, отметил Байрамов, намерена покупать до 1,5 млрд. кубометров азербайджанского газа в год. Планируется продление газопровода и до других стран Европы. Сегодня ЮГК охватывает Турцию и Южную Европу, но в дальнейшем число присоединившихся к нему европейских стран будет расти.

"Азербайджанский проект станет одним из важных звеньев энергетической безопасности Европы. Существует неверное мнение, принижающее значимость ЮГК для Европы. На самом деле этот трубопровод очень важен, так как откроет для импортирующих энергоносители стран Европы возможности альтернативы и снизит их зависимость от монопольного источника. Энергобезопасность Европы означает ее безопасность", - подчеркнул Вугар Байрамов.

Азербайджанский эксперт обратил внимание также на политическую значимость проекта, оказывающего влияние на позиции нашей страны в регионе и значительно усиливающего ее позиции.

"Этот фактор усиливает позиции Азербайджана и очень важен с точки зрения стабильности в регионе. Азербайджанские проекты в целом служат поддержанию стабильности. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что ЮГК, как и прочие региональные проекты, реализуется в обход Армении, что имеет важное значение как фактор давления на страну-оккупанта. Армении наглядно демонстрируется, чего она лишена из-за оккупации территорий Азербайджана", - сказал руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева