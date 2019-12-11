"Уходящий 25-й год мирного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ был одним из самых не обнадеживающих в плане мирного урегулирования".

Такого мнения придерживается азербайджанский эксперт, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

Комментируя Day.Az прошедшую в Братиславе встречу глав МИД Азербайджана и Армении, наш собеседник напомнил, что армянская сторона постоянно твердит об уступках. Азербайджан на протяжении многих лет шел на самую большую уступку в этом конфликте - на протяжении четверти века терпел оккупацию своих территорий во имя разрешения конфликта мирными средствами.

"Однако дальнейшее развитие событий показывает, что Республика Армения не намерена, проявив добрую волю, уйти с оккупированных территорий. А дальнейшее сохранение статус-кво недопустимо не только с точки зрения международного права, официальной позиции, высказанной странами-сопредседателями Минской группы, но и с позиции торможения развития региона, в том числе Азербайджана", - сказал наш собеседник.

Намик Алиев подчеркнул, что неконструктивная позиция руководства Армении, скатывающегося к нацизму, фашизму, непрофессионализм и бесконечные "ляпы" Пашиняна завели переговоры в тупик, поставив регион Южного Кавказа на грань войны, ответственность за которую ляжет целиком и полностью на армянскую сторону. Невозможность разрешить конфликт, добиться вывода оккупационных войск Республики Армения мирным путем автоматически приводит в действие статью 51 Устава ООН, предусматривающую право на самооборону. "Сегодня ничто не мешает Азербайджану воспользоваться этим правом", - сказал эксперт.

Как отметил Намик Алиев, в "Братиславском обращении" главы МИД Словакии и действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, адресованном министрам иностранных дел стран региона в преддверии начала 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ подчеркнуто, что принципы ОБСЕ должны оставаться в основе работы по предотвращению конфликтов. В "Обращении" было отмечено, что "ОБСЕ имеет в своей основе всеобъемлющий набор норм, принципов и обязательств, а также располагает практическими инструментами и механизмами, которые продолжают адаптироваться и развиваться. Принципы и обязательства ОБСЕ не подлежат пересмотру и должны оставаться в центре работы организации по предотвращению конфликтов и укреплению стабильности для людей во всем регионе ОБСЕ. Однако мы должны обеспечить то, чтобы наш богатый инструментарий, а также обязательства использовались для достижения эффективных результатов".

"Думается, что это был определенный, хотя и запоздалый, сигнал Минской группе, а также, пожалуй, и посредникам во всех других этно-территориальных конфликтах. Но почему-то Минская группа до сих пор не воспользовалась инструментарием, о котором говорит в обращении действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Сегодня Минская группа необоснованно монополизировала все права по разрешению конфликта, блокирует обращение за помощью в разрешении конфликта в ООН и другие организации. Но и сама при этом жалуется на ограничение мандата.

Если что-либо и выходит за рамки полномочий сопредседателей, то это в компетенции Минской конференции, которая призвана разрешить конфликт в соответствии с международным правом в лице Устава ООН, Хельсинкского акта 1975 года и других документов. И сопредседатели в интересах достижения поставленных перед ними задач обязаны обращаться за помощью к Минской конференции, другим органам ОБСЕ, а при необходимости и в ООН. Кто вспомнит, когда собиралась последний раз Минская конференция в полном составе? Но я уверяю вас, что даже и читатели забыли о том, что Минская группа была создана Минской конференцией и ей подотчетна.

В любом случае, Новый год, так же, как и во все времена, вселяет в нас надежду. Политика нашего Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева последовательна в достижении окончательной цели - цели освобождения оккупированных территорий, восстановления в Нагорно-Карабахском регионе конституционного порядка", - резюмировал Намик Алиев.

Лейла Таривердиева