Азербайджанская радикальная оппозиция вновь начала тиражировать неадекватные заявления в соцсетях в связи с грядущими парламентскими выборами. То они бойкотируют их, то наоборот, собираются принимать участие. То ищут предателей, то призывают объединяться. Причем непонятно, чего они хотят. Заявления на страницах радикалов становятся все более сказочными и смешными, наряду с тем, что они, как и прежде, избиты, разжеваны и никому не интересны.

В чем причина этой "оппозиционной чепухи"? На что они рассчитывают и за счет чего?

Досрочные парламентские выборы в Азербайджане были официально объявлены - выборы пройдут в стране 9 февраля.

Обычно политические партии и силы готовятся к выборам, но похоже, что радикальная оппозиция решила пойти другим путем, присущим ее разуму - с призывов к бойкоту. Они призывают людей не к выборам, не к выбору лучших кандитатов, чтобы еще больше улучшить ситуацию в стране, а к массовым протестам и сотням акций, погрузить все в хаос и развалить.

Поскольку избирательная кампания является идеальной возможностью для всех политических сил вести диалог с общественностью, делиться идеями и планами на будущее, во всем мире разумная оппозиция силы обычно идет на выборы с хорошими предложениями во благо страны, потому что в любом случае участие в выборах более эффективно, чем бойкот.

Но - если в ближайшее время Али Керимли и его компания ничего "существенного" не придумают, то совсем скоро окончательно потеряют доверие заграничных спонсоров, что, естественно, приведет к приостановке денежных потоков. А это - единственное, что на самом деле интересует наших "борцов за демократию".

И, пожалуй, невдомек им, что азербайджанская общественность их всерьез не воспринимает, смотрит на них как на "сезонных клоунов", которые вышли на подработку. Между прочим, клоуны они бездарные: дилетанство видно во всем и в самом ярком проявлении.

У азербайджанской общественности есть понимание того, что меркантильные интересы "лидеров" радикалов ограничиваются лишь пережевыванием заграничного спецпайка, который необходимо отрабатывать.

Разваливающаяся радикальная оппозиция уже готова к погребению: можно снимать шляпы и обнажать головы, поскольку скоро состоится вынос тела.

Чем запомнится возглавляемый Али Керимли и Джамилем Гасанли т.н. "Национальный совет"? Чем запомнятся другие сквернословы как среди местных радикалов, так и так называемых "политэмигрантов"?

Прежде всего, раздорами в своей среде, отсутствием плодотворной работы, неимением стратегических и идеологических основ.

Заявления и мысли "лидеров" радикалов вызывают горькую усмешку даже у горстки их сторонников, которые постепенно их покидают.

Ни одного из них уже абсолютно не беспокоит перспектива окончательно превратиться в посмешище, и они каждый раз с упорством занимаются только тем, что демонстрируют свое злобное бессилие.

Одним словом, радикальная оппозиция превратилась в что-то среднее между сектой и цирком, в стенах которых можно встретить кого угодно.

К примеру, "Нацсовет" изначально был слаб, настроен на поражение и не обладал положительным имиджем. А сегодня радикальная оппозиция, точнее, то, что от нее осталось, фактически превратилась в обособленный социальный слой, которым движет только одно стремление: во что бы то ни стало остаться на плаву и по каждому случаю, по мере возможности, заявить о себе, мол, мы еще существуем.

Абсолютно все "лидеры" радикалов запомнятся политиканами непредсказуемыми и весьма переменчивыми в своих решениях, способными подвести и бросить в любой момент своих близких соратников. И примеров тому множество.

Азербайджанская традиционная радикальная оппозиция не обещает ничего нового обществу. В последние месяцы на фоне политической динамики страны "Национальный совет" или другие оппозиционные организации выступили с инициативой провести митинг и не выдвинули никаких новых лозунгов в нынешних условиях. По этой причине призывы оппозиции, которые ранее привлекали внимание в период стагнации, выглядят очень слабыми в активный политический период, инициированный властями. Другими словами, радикальная оппозиция в настоящее время отстает от политического процесса и пытается покрыть свою отсталость только привычными им методами, то есть попытками устроить протесты и дестабилизировать ситуацию.

Дело в том, что Али Керимли и другие "лидеры" азербайджанской радикальный оппозиции понимают, что с каждым днем их перспективы становятся все печальней. С них требуют отчет за проделанную работу. Они находятся на содержании у разного рода зарубежных центров и институтов и им поручено дестабилизировать ситуацию в стране и они должны эту задачу выполнить.

На этом фоне безбашенная радикальная оппозиция постепенно перестает быть интересной для спонсоров, а потому ее опасения, что скоро западные грантодатели и покровители вообще забудут о ее существовании, крепчают день ото дня. Это плачевное для "пятой колонны" положение в перспективе приведет к ее окончательному расколу. И день этот наступит совсем скоро.

Мехти Ахмедзаде