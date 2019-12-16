Скандал вокруг "Мусавата" в Германии продолжает набирать обороты. Активисты и журналисты продолжают публиковать чудовищные подробности торговли поддельными документами, на которой руководство партии зарабатывало огромные деньги. Тем временем в самой Германии полиция массово вызывает на допросы мигрантов из Азербайджана, основной упор делая на "политических" - их подозревают в связях с мусаватистским бизнесом и требуют рассказать, по какой схеме активисты "Мусават" торговали документами.

Накануне проживающий в Европе журналист Яфез Акрамоглу рассказал, как это происходит. По его словам, всех членов Европейского координационного центра (ЕКЦ) "Мусават" начали вызывать на допросы в полицию. От них требуют рассказать, по какой схеме происходила торговля поддельными документами, и какие суммы передавались гражданами.



Стоит отметить, что всем обманутым мусаватистами "клиентам" грозит как минимум депортация. По словам Акрамоглу, ЕКЦ "Мусават" - это то место, где собрались опасные преступники, поэтому все его члены считаются подозреваемыми. Акрамоглу также добавил, что члены партии "Мусават" и ЕКЦ могут выйти из такого положения, когда они находятся под угрозой депортации.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного совета (ЕКС) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии Мусават, зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь "эмиграционным бизнесом" в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получая за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

"Если кто-то признается следствию, что стал жертвой обмана и торговли мигрантами, то автоматически будет отмечен в уголовном деле, как потерпевшее лицо. Его не будут депортировать до тех пор, пока не будет завершено уголовное дело (процесс займет не менее 2-3 лет). Так как в таком случае он должен дать показания в суде в качестве потерпевшего лица", - сказал журналист.

Акрамоглу призвал ЕКЦ и "Мусават" признаться в том, у кого и по какой цене они приобрели справки. "Если вы так поступите, то автоматически будете зарегистрированы как потерпевшие. Вполне возможно, что вы сами прибыли в Европу и попали в ловушку торговцев мигрантами из ЕКЦ, или других лиц. Нет разницы. Вы все равно считаетесь потерпевшими. Не бойтесь! Помните, что вы не несете ответственности за то, что путем обмана стали жертвами торговцев людьми. Даже, если получили справки и документы, намеренно дав взятку. Потому что вас обманом заставили так поступить", - отметил журналист.

Скандальная история, уничтожившая остатки хоть какого-нибудь доверия к "Мусават" у их немногочисленных сторонников, отлично показала истинное лицо азербайджанских радикалов. Их суть - неумение и нежелание уважать закон - что в Азербайджане, что на Западе - да везде.



Сидя в Баку, радикалы то и дело разглагольствуют о том, как важен порядок и законность, но оказавшись в Германии, соблюдают ли они законы? Как видно, нет. Они привычно занимаются мошенничеством, выкачивая деньги, теперь уже не от зарубежных спонсоров, а от простых людей, которые доверили им свои деньги и судьбу.



А самое забавное, что тот же самый "Мусават" сегодня, как ожидается, объявит список своих кандидатов на грядущие парламентские выборы. Это же невероятный абсурд: люди, организованно нарушающие законы, что в Азербайджане, что в Европе, пытаются стать депутатами законодательного органа. Выберут их граждане? Пойдут ли люди за мошенниками, преступниками и демагогами?



Думаю, что, конечно, не пойдет. Никто не забыл ужасного начала 90-х, хаоса, разгула бандитизма, в которые ввергли страну "Мусават" и Народный фронт. Так что все, на что они могут рассчитывать, - это очередной провал на выборах и заслуженное место на свалке истории.



Э. Ибрагимов