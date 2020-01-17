Заявление главы Национальной комиссии по телевидению и радио (НКТР) Армении Тиграна Акопяна - это вызов стратегическому сотрудничеству России и Армении.

Об этом сказал Trend кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, передает Day.Az.

Эксперт считает, что заявление об угрозе безопасности Армении со стороны российских каналов беспочвенны и контрпродуктивны: "Армения - член ОДКБ, на территории страны находятся российские военные, Россия полноценно отстаивает независимость и суверенитет Армении. А наши каналы, значит, подрывают безопасность? Акопян заявил полнейшую глупость".

Российский политолог отметил, что сохранение русского языка на территории Армении - это принципиальная задача для Еревана: "В России армян, по некоторым данным, проживает больше чем в Армении. Российские телеканалы же выступают элементом диалога наших стран. Уход российских телеканалов - это сильнейший удар по русскому языку в Армении".

По словам А. Бредихина, Пашиняном уже сделан ряд шагов по "дерусификации" страны:

"Было перенесено празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, поднимается вопрос переименования ряда улиц. И заявление Акопяна вполне в рамках этой общегосударственной политики".

Напомним, что в Армении назвали российские телеканалы угрозой национальной безопасности страны. Вчера председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян обрушился с критикой в адрес российских телеканалов и назвал их угрозой для безопасности Армении. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний на тему "Законодательные поправки в сфере аудиовизуальных медиа услуг". В частности, в заявлении речь шла о телеканалах "Россия" и "Первый канал".

Следует так же отметить, что это не первый раз, когда люди наделенные властью в Армении призывают ограничить доступ российских телеканалов на медиа-рынок страны. Так, в прошлом году депутат Национального собрания Армении от партии Пашиняна "Мой шаг" Нарине Тухикян-Хачатурян потребовала ограничить трансляции ряда российских телеканалов на территории страны. А первой ласточкой в этом вопросе для жителей Армении стал переход локальной телеверсии популярной игры "Что? Где? Когда?" с русского на армянский язык.