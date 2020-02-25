Человечество запомнит все свои раны, в том числе и Ходжалинский геноцид.

Об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, российский политолог Андрей Иванов, передает Day.Az.

По его словам, Ходжалинская трагедия - это один из трагических эпизодов развала Советского Союза: "После того как РСФСР первой вышла из состава СССР на всем пространстве бывшей единой страны вспыхнули военные и гражданские конфликты. География простиралась буквально по всей территории бывшего Союза. И фрагментом этих трагедий стала массовая резня мирных и, по большому счету, наивных граждан в Ходжалы, которые продолжали верить в братство народов и достижение всеобщей справедливости".

Эксперт с сожалением констатировал, что, как и другие постсоветские республики, которые буквально с нуля вынуждены были строить свою независимость, через трагедию прошел и Азербайджан.

Что касается Армении, то в Ереване, по словам политолога, не собирались и не умели становиться зрелым государством, и поэтому выбрали путь войны, надеясь, что жестокость сплотит нацию.Так называемые "вожди" стали использовать жесткую националистическую риторику, что привело к множеству трагедий, самой страшной из которых был Ходжалинский геноцид.

Как сказал Иванов, к сожалению, приходится констатировать, что сегодня политики в Ереване пытаются, пусть и с более "цивильным" видом, использовать старые методы: "То есть заменять реальные интересы людей пустыми националистическими лозунгами. Вместо решения экономических и насущных проблем своих сограждан, они пытаются использовать фактор ненависти к другим народам. Дело в том, что подобная политика мешает современному поколению Армении осознать суть и причины трагедий прошлого".

В заключение эксперт сказал, что Карабах - это часть Азербайджана, его законная, историческая часть, а Ходжалинская трагедия - боль азербайджанского народа.