Выборы в Милли Меджлис (парламент), которые состоялись 9 февраля, стали важным событием в истории Азербайджана.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, комментируя итоги выборов, сообщает Trend.

Панахов отметил, что на выборах было зарегистрировано рекордное количество кандидатов.

"Во время агитационного периода были созданы равные условия для всех кандидатов", - сказал председатель ЦИК.