Армянские спецслужбы активировали программу по подрыву азербайджано-грузинских отношений. Ими же создан проект "Николоз Мжаванадзе" - провокатор, действующий сегодня как генератор антиазербайджанских настроений в грузинском обществе.

Николоз Мжаванадзе учредил некий сомнительный Комитет, действующий явно по рекомендациям армянских спецслужб, организует антиазербайджанские акции и с пеной у рта кричит на всех углах о том, что якобы "Азербайджан вражески настроен в отношении Грузии".

Информационное сопровождение провокационной деятельности Мжаванадзе осуществляет армянский сайт infoteka24.ru, созданный армянскими спецслужбами в российской доменной зоне с целью распространения клеветнических материалов об Азербайджане и тиражирования публикаций, разжигающих межнациональную вражду в регионе.

Грязные деньги армянских спецслужб вероятно настолько вдохновили Мжаванадзе, что он забыл, как много сделал Азербайджан для сохранения экономической стабильности и выживания Грузии в сложных условиях энергетического, внешнеполитического кризиса, как много значит развитие азербайджано-грузинских отношений для настоящего и будущего двух братских народов.

Если и существуют сегодня вопросы, требующие изучения и работы соответствующих государственных служб обеих стран, то они, несомненно, в свое время найдут решение.

Однако армянские провокаторы, получающие поддержку, в том числе от зарубежных партнеров, стремятся внести раскол в отношения Азербайджана и Грузии, участвующих в реализации ряда крупнейших транснациональных проектов в сфере энергетики и логистики. Армения в силу своей оккупационной политики остается вне подключения к региональным коммуникациям и пытается перезапустить некоторые региональные маршруты в своих интересах, в том числе посредством захваченной армянским лобби Абхазии. С этой целью армяне запускают сценарий по обрушению ключевой региональной связки Баку-Тбилиси.

В Азербайджане в знак уважения к братскому народу Грузии проявляют сдержанность к тем неблаговидным акциям и заявлениям, которые периодически проявляются в Тбилиси. Азербайджан всегда воспринимал Грузию как дружественное государство, и делает все возможное для сохранения и укрепления двусторонних связей.

В Азербайджане хорошо знают и понимают опасность армянской политики, направленной на захват территорий других государств, в том числе в самой Грузии, и надеются на здравомыслие грузинского народа, который не пойдет на поводу у армянских провокаторов.

Гюльнара Микаилова