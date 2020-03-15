Распределением постов в новом парламенте Азербайджан показал пример демократии

Избрание в восточной стране с мусульманским большинством женщины главой парламента говорит о существенных демократических преобразованиях в современном Азербайджане и указывает на создание благоприятных условий для эффективного гендерного равновесия в руководящих структурах республики.

Об этом сказала Day.Az директор молдавского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма, известный правовед Аурелия Григориу, комментируя избрание Сахибы Гафаровой спикером Милли Меджлиса.

Наша собеседница считает символичным, что именно в Азербайджанской Республике - стране, где впервые, намного раньше, чем в Европе, женщинам было предоставлено право на участие в политических выборах и были открыты первые на Кавказе женские гимназии, главой органа законодательной власти избрана женщина.

"Позволю себе отметить перечень потенциальных преимуществ, связанных с избранием женщины главой парламента.

Во-первых, на мой взгляд, это будет способствовать плодотворной реализации призыва главы государства к диалогу всех политических сил страны во благо Азербайджана, созданию для этого условий и поиску решений существующих проблем, опираясь на внутренние ресурсы.

Во-вторых, предполагаю, что это еще и гарантирует, что вопросы гендерного равенства будут учитываться в законотворческих и политических процессах, положительно влиять на разработку законодательства и политики в соответствии со стандартами гендерного равенства, а также обеспечит контроль их исполнения.

Следующим преимуществом, на мой взгляд, является тот фактор, что избрание именно женщины на столь высокий пост отображает уверенность общества в продолжении масштабных реформ, инициированных главой государства. Являясь женщиной, матерью, хранительницей домашнего очага, а также активным научным деятелем, Сахиба Гафарова, думаю, сможет придать политической деятельности парламента больше милосердия, обаяния, заботы, гибкости, эмпатии, сохранив при этом принципиальность и целенаправленность в вопросе восстановления территориальной целостности государства, реализации и поддержке преобразований, осуществляемых в стране, и дальнейшей защите интересов Азербайджана в мире", - отметила Григориу.

Молдавский правовед подчеркнула, что парламент должен строить свою работу в свете политических реалий, чутко и, главное, своевременно реагировать на стремительные изменения, происходящие в стране и мире. Аурелиа Григориу напомнила, что, выступая на первом заседании нового парламента, Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко обозначил задачи Милли Меджлиса на предстоящий рабочий период, среди которых отметил наряду с обеспечением безопасности государства, продолжением стремительного экономического развития страны важность продвижения и расширения социальных программ и внимания к поддержке молодежи. Глава государства подчеркнул, что нет ни одного фактора, который смог бы создать опасность для общественно-политической стабильности в стране. Тем самым он уверенно транслировал всему азербайджанскому обществу высокие гарантии безопасности - как личной безопасности граждан, так и государственной безопасности в целом, отметила наша собеседница.

"Поздравляю Сахибу Гафарову с избранием на столь ответственный пост и желаю уважаемому спикеру успехов в политической деятельности. Также мне бы очень хотелось бы, чтобы Сахиба Гафарова и спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный, первая женщина-председатель законодательного органа Республики Молдова, избранная в 2019 году, подружились. Это, несомненно, будет способствовать более тесному развитию отношений между Азербайджаном и Молдовой", - сказала директор молдавского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма.

Лейла Таривердиева