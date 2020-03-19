Армянский план по «развалу Турции»

Армянские политики, историки, эксперты обрели единовременный дар предвидения относительно будущего Турции.

"Развал Турции произойдет до 2025 года" - это одно из последних предсказаний на эту тему, выданных армянским историком и дипломатом, экс-послом Армении в Канаде Арой Папяном.

С чем связано такое массирование закидывание сети армянскими прогнозами апокалиптического содержания, вплоть до детального расписания плана и даже сроков "развала Турции"?

То есть, в маленькой фейковой Армении, переживающей политико-экономический, демографический кризис, всерьез вынашивают планы по разрушению одной из ведущих региональных держав, забыв о соотношении масштабов, сил, потенциала, авторитета сторон.

Понятно, что подобные "армянские планы" можно отнести к категории "желаемое за действительное", но это не снижает актуальности вопроса - на что опирается Армения и мировое политическое армянство, выступая со столь "грозными" заявлениями?

По мнению Папяна, "и экономически, и геополитически многие страны заинтересованы в развале Турции. У нее на сегодняшний день нет сильных союзников".

Под "многими странами" Папян, надо понимать, подразумевает влиятельные центры армянского лобби в ряде ведущих стран мира, в том числе в России, США, во Франции, Иране и других.

Идеологам армянства определенную уверенность внушает тот факт, что представители армянского лобби забрались на очень высокие позиции во многих странах пребывания, особенно в России и США, откуда и пытаются влиять на политику той же Москвы или Вашингтона в интересах армянства.

Но какое бы влияние не обрели армянские адепты в тех или иных странах, это все же не подменяет первооснову национальных интересов государств, хотя вредить армяне изрядно могут, и вредят. Что подтверждают, в том числе, периодические обострения на российско-турецком направлении, спровоцированные армянскими кадрами, засевшими, в частности, в МИД и СМИ России.

Но лидеры России и Турции делают ставку на прагматизм и безопасность, и не поддаются на провокации, несущие серьезные риски интересам обеих стран.

И союзники у Турции не перевелись, как о том мечтают армяне. Достаточно назвать Азербайджан с его растущей региональной ролью и авторитетной позицией в международных кругах, и непосредственно результативные усилия Президента Ильхама Алиева по нормализации российско-турецких отношений.

Азербайджан, в отличие от Армении, заинтересован в сохранении мира в отношениях между своими основными региональными партнерами, а не в провоцировании войны, к которой подталкивает регион политическое армянство, одержимое своими бредовыми идеями о построении мифического государства.

Однако же цели они обозначили, намекая на создание "христианского государства на севере Турции", и рассчитывают, как проговорился Сафрастян, "применив мягкую силу, протолкнуть свою повестку в общественных и политических кругах многих стран мира".

Конечно, умение армян что-то "протолкнуть" сомнений не вызывает. Мы видим, как влиятельными армянскими кругами "проталкивается" армянская повестка в тех или иных странах. Пример в качестве МИДа России с внушительным списком этнических армян, назначенных Лавровым на высокие позиции, особенно на ближневосточном и латиноамериканском направлениях, позволяет делать определенные выводы.

Но армянские стратеги вроде Папяна несколько поспешили, в частности, Вашингтон записать в число стран, мечтающих о развале Турции.

Забывая, что США и Турцию, учитывая членство обеих стран в НАТО, связывают фундаментальные отношения. А признание так называемого "геноцида армян", вдохновляющее армян мечтать о развале Турции с помощью США, - это всего лишь политическая манипуляция - своего рода "воспитательный" инструмент для своенравной Турции. И не более того, что подтверждает и недавнее заявление госсекретаря США Майка Помпео: "Мы поддерживаем Турцию как нашего союзника по НАТО".

И потом, мало ли кто и кому гипотетически желает развала? Те же американцы спят и видят, чтобы развалились Россия и Китай, и Иран заодно, а в России соответственно не прочь увидеть падение "мирового гегемона", и так далее. Но это не значит, что эти страны готовы к прямым, в том числе военным столкновениям во вред интересам и своих стран, и в целом ставя под угрозу и без того хрупкую международную безопасность.

Но конфликтогенное по своей природе политическое армянство озабочено исключительно планами построения "Великой Армении", и не только на землях Турции, но даже тех государств, откуда они сегодня так удобно вещают о своих планах, представляясь "союзниками" и "форпостами".

Армяне, рассредоточенные по всему миру, рассматривают Армению, как "государство-офис" с центром в Ереване, поэтому продолжают строить опасные планы по захвату новых территорий на землях других государств. С этой целью расширяется и укрепляется армянская политическая сеть во многих влиятельных странах мира. И этому действительно важно уделить внимание, особенно в таких странах, как Россия, США, и даже Турция.

Алла Михайлова