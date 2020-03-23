Мир против коронавируса

Коронавирус COVID-19 продолжает широко распространяться по миру. И пока одни страны борются уже не с вирусом, а с настоящей катастрофой, Азербайджан держит удар: благодаря мерам, которые инициировал Президент Ильхам Алиев, страна в кратчайшие сроки развернула всю необходимую инфраструктуру. Более того, уже разрабатываются планы по ликвидации экономических и других последствий этой проблемы мирового масштаба.

По данным ВОЗ, на утро 22 марта всего в мире этим вирусом заражено более 267 тысяч человек. Жизни 11 тысяч заболевших спасти не удалось. Новые случаи заражения фиксируются ежечасно.

В Азербайджане, по данным Оперативного штаба при Кабинете министров, всего на данный момент зафиксировано 65 случаев заражения. 10 человек полностью выздоровели, один пациент скончался, еще 54 больных находятся сейчас на лечении. Кроме того, более 10 000 граждан страны вернулись на Родину из-за рубежа чартерными рейсами. Все они сейчас находятся на карантине.

С момента, как были зарегистрированы первые случаи заражения, государство мобилизовало все силы на максимально эффективное и оперативное реагирование. Меры, которые предпринимаются сейчас, носят опережающий характер. Прежде всего, речь идет о закрытии границ с соседними странами и мерам социальной изоляции. Но важно понимать, что ограничение на передвижение людей, закрытие целого ряда объектов, в которых традиционно собирается много людей - все это не могло не сказаться на экономике страны. Очевидно, что закрытие многих объектов на несколько недель - это вынужденная мера, которая активизирует определенные риски для экономики Азербайджана.

Для того, чтобы подготовить грамотную стратегию и разработать шаги по противодействию коронавирусу, по решению Президента Ильхама Алиева были созданы Оперативный штаб при Кабмине, рабочие группы, в задачу которых войдет оценка потенциального ущерба, вычисление самых уязвимых категорий населения и бизнеса. Власти в кратчайшие сроки разрабатывают все необходимые планы, основная задача которых - максимально уберечь граждан страны, и от вируса, и от его экономических последствий.

Более того, на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом Президент Ильхам Алиев распорядился выделить один миллиард манатов. Сам размер этой суммы говорит о том, насколько серьезным будет ответ Азербайджана на потенциальные вызовы, которые может поставить перед страной это заболевание.

Между тем, коронавирус грозит не только экономическими, но и социальными последствиями: может вырасти безработица, с трудностями столкнутся предприятия туристической сферы, кафе, рестораны и магазины, а также многие другие предприниматели и сотрудники различных компаний. Все они нуждаются в поддержке - и эта поддержка пришла почти моментально. Президент Ильхам Алиев создал Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в который на первоначальном этапе было перечислено 20 миллионов манатов. Цель Фонда - финансирование мер по борьбе с COVID-19, улучшение материально-технической базы медучреждений, и, конечно же, премирование, оказание помощи медикам и другим гражданам, прямо или косвенно пострадавшим от коронавируса.



Глава государства подал личный пример солидарности с народом и ответственности за каждого гражданина страны: Президент Ильхам Алиев направил в фонд свою заработную плату за год. Примеру главы государства последовали и простые люди, и бизнес, и крупнейшие предприятия страны. На сегодняшний день в фонде аккумулировано более 50 миллионов манатов, и мы, редакция Day.Az, гордимся тем, что смогли внести и свою лепту в это общее благое дело.



Азербайджанское государство обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы дать достойный ответ на все возможные негативные тенденции. Власти уже не раз подтверждали словом и делом, что государство всегда приходит на помощь тем, кому она необходима. Именно поэтому формулой успешной социальной политики, проводимой в Азербайджане, эксперты называют заявление Президента Ильхама Алиева: "В центре нашей политики - гражданин Азербайджана".

И это действительно так. Меры социальной изоляции - пусть неудобные, но критически необходимые - Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, рабочие группы, которые будут оценивать ущерб и фиксировать, кто понес наибольшие потери, эвакуация на родину более 10 000 наших сограждан из стран, где ситуация стала просто катастрофической. Все это - наглядные примеры шагов, предпринимаемых Азербайджанским государством. Под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране оперативно мобилизовали все необходимые ресурсы. И нет сомнений, что если понадобится, будет мобилизовано еще больше. Граждане знают, что для их защиты будет сделано все - и еще больше.

Эмин Алиев

главный редактор Day.Az