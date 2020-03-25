Открытие жилого комплекса в Говсане - это не только социальный, но и важный моральный месседж от руководства страны

24 марта Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Говсанского жилого комплекса. После ознакомления с жилым комплексом глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, в котором подчеркнул, что Азербайджан успешно продолжает свою социальную политику. "Я уже говорил и еще раз хочу сказать: несмотря на падение цен на нефть, в нынешнем году и в последующие годы все социальные обязательства будут выполнены. Все проекты социальной инфраструктуры будут реализованы, никаких оснований для беспокойства нет" - заявил глава государства.

"Отрадно, что в это непростое для всего мира время в Азербайджане в прежнем режиме реализуются очень важные социальные проекты".

Об этом сказал Day.Az известный азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков, комментируя состоявшееся во вторник открытие Говсанского жилого комплекса.

Реализация подобных проектов показывает, что жизнь продолжается, отметил наш собеседник. "Все объекты жизнеобеспечения страны работают. Работают нефтедобыча, нефтепереработка, промышленные предприятия, строительный комплекс. Открытие жилого комплекса в Говсаны - это не только социальный и экономический элемент", - заявил парламентарий.

"Открытие жилого комплекса - это не только социальный, но и важный моральный месседж населению от руководства страны ", - сказал Мусабеков.

Депутат также коснулся ряда моментов, прозвучавших в интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению после ознакомления с жилым комплексом. По его словам, глава государства затронул очень широкий круг вопросов.

"Я бы обратил внимание на два очень важных момента, связанных с распространением пандемии коронавируса и теми мерами, которые предпринимаются Азербайджанским государством. Конечно же, мы не можем точно сказать, как будет развиваться пандемия, но очень важно, что меры, предпринятые государством, носили опережающий характер. Государство своевременно среагировало на все вызовы. Было обеспеченно возвращения в страну значительной части граждан из-за рубежа, а это 10 тысяч человек! Это очень важная задача, которая была решена", - добавил Мусабеков.

По его словам, в той ситуации, с которой столкнулся весь мир, очень важна мобилизованность властей. И принятые меры показали, что государственные структуры в Азербайджане работают оперативно и справляются с возникающими проблемами.

"Второй очень важный момент это, конечно же, гражданская ответственность и солидарность, на что Президент Ильхам Алиев особо обратил внимание. Гражданская солидарность - это уже наоборот, важная поддержка народа тем усилиям, которые предпринимают Президент Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева и госструктуры. Все это позволит сообща справиться с ситуацией. И, конечно же, важно, чтобы граждане соблюдали те требования, которые предусмотрены режимом карантина, и делали все, чтобы минимизировать вероятность распространения вируса", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева