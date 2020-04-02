В Азербайджане сегодня закладываются основы посткризисной экономики

"Сегодня закладываются определенные основы и вычерчиваются контуры будущей экономики Азербайджана. И это прекрасно, потому что нельзя постоянно думать только о кризисе, надо думать о будущем. Кризисная ситуация через определенное время сменится оживлением и ростом в экономике. И мы уже можем видеть контуры того, какой она будет, посткризисная экономика Азербайджана", - сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, депутат Милли Меджлиса, профессор Руфат Гулиев.

Естественно, поменяется вся архитектура экономики Азербайджана, считает экономист. "Она станет более устойчивой и менее восприимчивой к внешним факторам. Приоритетным будет развитие, укрепление и расширение национальной экономики, курс на рост мелкого и среднего бизнеса, уход от теневого бизнеса. Кстати, сегодня, когда решается вопрос компенсаций, как раз серьезно встал вопрос заключения трудовых контрактов. Не зря в последние годы государство настойчиво обращало внимание работодателей и работающих граждан на этот вопрос", - заметил Гулиев, указав, что позиции тех, кто заключил контракт с работодателем, будут гораздо лучше, чем у тех, кто работал без контракта.

На реализацию пакета антикризисных программ государством выделено 2,5 миллиарда манатов, что составляет 3 процента ВВП, напомнил депутат.

"Это беспрецедентный для пространства СНГ и региона размер государственной помощи в нынешней кризисной ситуации. Будут выплачены зарплаты 304,6 тыс. наемным работникам, занятым в сферах, пострадавших от пандемии. Это позволит им сохранить рабочие места. 106,4 тысячи из них заняты в сфере торговли, 87 тысяч - обслуживания, 78,8 тысячи - в промышленности, 7,8 тысячи человек - транспортной, 24,6 тысячи - в других секторах. Всего программа охватывает 20 сфер деятельности, наиболее пострадавших от ситуации, вызванной пандемией коронавируса в мире", - сказал Руфат Гулиев.

Депутат ММ подчеркнул, что в Азербайджане на данный момент пандемии нет, и если статистика заражений пойдет на убыль, то к концу апреля уже можно будет начинать восстанавливать нормальную жизнь, считает наш собеседник.

"А до этого государство будет делать все, чтобы население и экономика понесли наименьшие потери. Особое внимание сегодня уделяется тому, чтобы сделать экономику более независимой, устойчивой и застрахованной от внешних факторов. Переживаемые ныне проблемы - это проблемы, связанные с мировым кризисом и пандемией. В последний раз мировую экономику так тряхнуло в 2008 году. Тогда, как напомнил экономист, экономика Азербайджана продемонстрировала большую устойчивость, чем экономики многих стран мира. Это еще раз показало, что курс, который проводится в республике, рассчитывается не на год-два, а на многие годы вперед и в основе его лежат трезвые и научно обоснованные факты", - добавил Гулиев.

Президент Ильхам Алиев предпринимает шаги в зависимости от ситуации, подчеркнул он. "Если положение потребует более глобального вмешательства, то глава государства будет предпринимать более радикальные шаги в плане карантинных ограничений, более углубленные меры в социальной и экономической сферах. Все решения принимаются в зависимости от ситуации. Не бывает решений, которые являются панацеей от всех бед. Мощь государства распределяется правильно - и это характерная особенность государственного управления в нашей стране. И в данной ситуации мы можем наблюдать ту же картину. Государство предпринимает все меры для того, чтобы мы вышли из этого кризиса с наименьшими потерями. Разработаны программы помощи и гражданам, и бизнесу. Например, уже известно, что поддержку государства получит 248,5 тысяч предпринимателей, 43,9 тысячи субъектов микро-бизнеса. Хотел бы отметить, что большое внимание в антикризисных мерах будет уделено малому и среднему бизнесу. Особенно это касается микро-бизнеса, в котором обычно занято до 10 человек. Крупным предприятиям и компаниям, имеющим финансовую подушку безопасности, легче выживать в кризисных ситуациях. Микро-бизнесу намного сложнее", - сказал Руфат Гулиев.

Как ожидается, серьезные шаги будут сделаны в финансово-кредитной и налоговой сферах, добавил депутат. "Кроме того, в Азербайджане временно освобождаются от НДС продукты питания и товары медицинского назначения. В целом, квартальный план по налоговым поступлениям в бюджет был выполнен, и государству сейчас необходимо только реальнее оценивать ситуацию в этой сфере в последующие два месяца, то есть в апреле и мае. Уверен, поставленные задачи будут выполнены. Об этом говорят и предпринятые руководством страны шаги, и те контуры новой, посткризисной экономики Азербайджана, которые уже сегодня прослеживаются достаточно отчетливо", - заявил Руфат Гулиев.

Лейла Таривердиева