Власти Армении не отменили шоу "выборы в Карабахе"

"Незаконные "выборы", организованные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана 31 марта этого года, были решительно осуждены и отвергнуты международным сообществом", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Международные и региональные организации, включая Европейский Союз, Организацию Исламского Сотрудничества, НАТО, ГУАМ, Тюркский Совет, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также многие государства выступили с заявлениями, в которых осудили так называемые "выборы" и подчеркнули, что они не имеют какой бы то ни было правовой основы.

Возникает вопрос, почему власти Армении не отменили это политическое шоу на фоне охватившей мир пандемии, пренебрегая мерами безопасности людей в Нагорном Карабахе?

Очевидно, что армянские власти пытались эпатировать и продемонстрировать миру свой "боевой дух", который не сломит даже коронавирус. А в результате полностью провалили этот политический спектакль, вызвав крайне резкое осуждение со стороны международного сообщества. Как следствие, целый ряд стран и международных организаций выступил с заявлениями о непризнании ни этих выборов, ни их результатов, ни марионеточного образования "НКР".

Более того, эти выборы не вызвали особого интереса даже в самой Армении, за исключением круга политиков, ведущих борьбу за власть. В Армении имеет место внутривластный раскол, так как Никол Пашинян пытается выбить из руководства "НКР" своих политических оппонентов и их ставленников и усадить там своего наместника. Речь идет не только о противостоянии команды Пашиняна и "карабахского клана", но и стоящих за ними внешних центров сил. Ведь "руководство Армении" - это не только политики, сидящие в Ереване, но и их разнонаправленные внешние кураторы, зачастую оперирующие ресурсами и каналами армянской диаспоры.

Но для официального Баку не имеет особого значения, кто захватит временную власть на оккупированных территориях Азербайджана - набравший наибольшее число голосов Арутюнян или Маилян, или кто-то другой. Все они придерживаются практически идентичных позиций, транслируемых из Еревана и ведущих к возобновлению военных действий в регионе. Рано или поздно многие из них так или иначе будут привлечены к ответственности как военные преступники.

Армянские политики, как в Армении, так и в кругах диаспоры, не отменившие этот фарс на фоне серьезной угрозы жизни и здоровью населения, в очередной раз продемонстрировали, что люди, оставшиеся заложниками в Нагорном Карабахе, для них всего лишь ширма для политических спекуляций и территориальных притязаний. Весь мир объединяет усилия для борьбы с общечеловеческими угрозами, а они в это время формируют в регионе новые возможности для дестабилизации ситуации.

Более того, сам факт этих "выборов" демонстрирует полное отсутствие намерений армянской стороны вести карабахский конфликт к урегулированию. Даже после смены власти в Армении в 2018 году, когда были открыты новые возможности для переговорного процесса, Ереван их похоронил, продолжая любыми способами и манипуляциями удерживать статус-кво.

Азербайджан не будет вести переговорный процесс с марионетками Еревана в Карабахе. Позиция Нагорного Карабаха в качестве заинтересованной стороны получит понимание и признание только тогда, когда на свои земли вернутся азербайджанские беженцы.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

специально для Day.Az