Гибкая политика Азербайджана – лучшее внешнеполитическое решение

Гибкая и ситуативная политика Азербайджана - лучшее внешнеполитическое решение.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend профессор Национального исследовательского университета ВШЭ РФ Андрей Быстрицкий.

По словам профессора, политический курс Азербайджана вполне адекватен требованиям времени: "И мы не видим каких-либо неудач Баку. Другое дело, что сейчас рано говорить о требованиях времени. Они постоянно меняются. На мой взгляд, разумно считать, что гибкая и в чем-то ситуативная политика Азербайджана - лучшее внешнеполитическое решение".

По мнению эксперта, суверенитет, субъектность, самостоятельность и идентичность (чувство принадлежности) являются основой независимой внешней политики. Эксперт считает, что мудрая внешняя политика, способность лавировать, приобретать друзей могут способствовать укреплению суверенитета, стабильности и росту самостоятельности государства".

Говоря о роли современных дипломатических механизмов во внешней политике, эксперт отметил, что они крайне важны: "Новая информационная эпоха сильно повлияла на дипломатию. Возникло то, что многие называют "твиттер-дипломатией", то есть попыткой влиять на партнёров, противников, конкурентов, общественное мнение и так далее через публичное общение в социальных сетях. Часто это эффективно. Но осталась и традиционная дипломатия аккуратных переговоров без публичной огласки. В целом, роль дипломатии растет, поскольку она представляет собой общение. Ведь роль общения всегда была велика, а сегодня просто грандиозна, поскольку объем и мощь коммуникации выросли и продолжают расти".

Быстрицкий также добавил, что дипломатия - важнейший инструмент обеспечения национальных интересов: "Убеждение, объяснение и соблазнение общими перспективами и есть суть коммуникации, то есть дипломатии. Дипломатию, неспособную адаптироваться к соответствующим условиям, нельзя считать дипломатией. С каждым надо говорить на его языке и понимать проблемы собеседника. Дипломатия, неспособная к адаптации, общение вне существующего контекста - это не дипломатия и не общение. В быстро изменяющемся геополитическом климате может быть более эффективной только соответствующая текущим условиям дипломатия. Адаптация, конечно, необходима. Но еще лучше самим создавать для себя комфортные условия, и пусть другие адаптируются, но это, конечно, всегда требует компромисса".