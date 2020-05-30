Над соцсетями нужен контроль, чтобы они окончательно не превратились в инструмент террористов

Как уже сообщалось, в четверг, 28 мая президент США Дональд Трамп подписал Специальный указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Акта о соблюдении приличий в СМИ (Communications Decency Act), защищающего социальные сети, такие как Twitter или Facebook, от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента. Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов.

Специальный указ Трампа также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент - посты, фото, видео, комментарии, сообщает Deutsche Welle.

Вопрос контроля соцсетей возник после того, как сервис микроблогов Twitter подверг процедуре проверки фактов два твита президента США и они были помечены как "вводящие в заблуждение". При этом тот же Twitter позволял проармянскому сенатору Адаму Шиффу безо всяких пометок и проверок достоверности проводить кампанию против Трампа. Нынешний президент США, можно сказать, лично пострадал от таких странно дифференцированных правил.

Напомним, что демократ Шифф после избрания Дональда Трампа президентом организовал в соцсетях целую кампанию, проталкивая мысль о якобы сговоре между Трампом и Россией в ходе президентской кампании 2016 года. Не соответствие этой версии действительности в дальнейшем была установлена, однако соответствующие твиты Шиффа продолжают не вызывать сомнений у администрации соцсетей, в частности Twitter.

Если подходить к вопросу более широко, можно сказать, что разговор о контроле в соцсетях всегда оставался актуальным на протяжении всей истории их функционирования, сказал в беседе с Day. Az политолог Ильгар Велизаде.

Привычные клише о том, что в соцсетях цензуры нет и люди могут свободно выражать свое мнение, не всегда соответствующее нормам общественной морали и уголовного кодекса, не отвечают реальности, считает политолог. На самом деле цензуру соцсети применяли и применяют. Иллюзия, что соцсети не контролируются, это фикция. Блеф. Цензура там действует, причем, определяется она владельцами самих ресурсов, их администрацией.

"Соцсети имеют серьезное влияние на общество, поэтому со стороны государственных органов, общественных деятелей многих стран уже не раз поднимался вопрос о том, что деятельность соцсетей должна контролироваться не только их собственной администрацией, но и подвергаться государственному регулированию.

Мы на своей практике не раз наблюдали, как мнение администрации соцсетей нередко противоречит позиции нашего государства и общества по тем или иным вопросам. В частности, по армяно-азербайджанскому конфликту. Справедливые высказывания наших граждан подвергались и подвергаются цензуре со стороны администрации соцсетей, их блокируют, нарушая их право на свободу выражения. При этом по той же теме к нашим соседям отношение бывает, как правило, очень мягким", - заметил наш собеседник.

Велизаде подчеркнул, что нередко соцсети выступают платформой для деструктивных сил террористической направленности, платформ для подготовки противоправных действий. Это не секрет ни для кого и неоднократно подтверждалось практикой. Часто соцсети выступают в качестве платформ антигосударственной направленности, где ведется пропаганда против того или иного государства. Это не может не повлечь реакцию со стороны государственных структур, отметил политолог.

"В этом смысле необходим инструментарий, который регулировал бы этот вопрос, не нарушая, конечно же, основных прав и свобод. Право на выражение своего мнения должно оставаться, право на демонстрацию своего отношения к тем или иным вопросам и событиям должно существовать. Но это право должно осуществляться в соответствии с теми нормативно-правовыми рамками, которые существуют в государствах. Есть моменты, которые выходят за эти рамки и по факту относятся к категории правонарушений. На эти правонарушения государство может и должно реагировать. Например, когда это касается вопросов национальной безопасности и тому подобного.

Поэтому, думаю, к вопросу регулирования соцсетей надо подходить ответственно, компетентно. В данном случае, эта актуальная тема должна найти свое разрешение в нормативно-правовой плоскости. Требуются четкие рамки, и определены они должны быть самими государствами", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева