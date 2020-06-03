Армяне могли бы жить как в Японии, а они предпочли скатиться в средневековье и фашизм

Мы уже неоднократно говорили о том, чего лишилась Армения из-за развязанного ею карабахского конфликта и оккупации территорий соседнего Азербайджана.

Лишилась она возможностей развития, финансового благополучия, международного имиджа и права участвовать в доходных азербайджанских проектах. Кроме того, агрессорская политика привела к закрытию границ и изоляции оккупанта от всяческого прогресса. За годы оккупации азербайджанских территорий в Армении не было ни дня, чтобы страну не трясло от проблем, а пандемия коронавируса окончательно выбила армянское государство из колеи.

Как известно, в советские времена Армения была в числе любимчиков центрального руководства. Республика, ничего практически не давая, пользовалась благами, производимыми другими республиками, для которых была выбрана роль сырьевых придатков. В отличие от них Армении была уготована роль технологического центра СССР. По вине самих же армян ничего такого не произошло, но в Ереване до сих пор нет-нет да впадают в иллюзии относительно превращения страны в мировой центр информационных технологий и инноваций.

Кстати, такая особая роль Армении в СССР и привела к тому, что, получив независимость и изгнав фактически кормившее "научную интеллигенцию" азербайджанское население, страна так и не смогла встать на ноги. Жить самостоятельно, не заглядывая кому-то в руку, это, знаете ли, очень непросто, особенно когда ничего не имеешь, кроме висящих камнем на шее чужих земель и несбывшихся надежд.

Интересным фактом поделился с Day.Az российский историк Олег Кузнецов.

По словам Кузнецова, в середине 1980-х годов Армянская СССР среди прочих союзных республик была, пожалуй, в инфраструктурном отношении одной из самых технологически развитых. Но, к сожалению, для всех армян, ее партийно-политическое руководство вместо того, чтобы делать жизнь своих соотечественников более счастливой и изобильной, в 1988 году посчитало для себя и для страны возможным и необходимым скатиться в убогое болото средневекового национализма и клерикализма, предпочтя прогрессу и цивилизации войну против Азербайджана за Карабах, реализуя тем самым примитивные эгоистические инстинкты эпохи раннего феодализма, традиционно присущие всем представителям армянской элиты, независимо от их политической окраски, сказал российский историк.

"Сегодня я хочу рассказать о том, что утратила Армения в цивилизационном отношении, развязав агрессию против Азербайджана. История сама по себе очень поучительная, поскольку она должна заставить задуматься здравомыслящую часть интеллигенции этой страны, если таковая там еще осталась, а стоит ли обладание Карабахом тех потерь, которые уже понесены и будут понесены в будущем, если оккупационный режим будет сохраняться. Смею утверждать: если бы Армения в 1988 году не развязала бы войну против Азербайджана и не внесла тем самым свою очень большую лепту в развал Советского Союза, то сегодня по уровню своего технологического развития она находилась бы на очень высоком уровне. Вместо этого она имеет реалии, когда в сельской местности до сих пор нет водопровода, а люди ездят на ослах.

Сейчас мало кто знает о том, что в 1985 году в Армении началось строительство экспериментальной железной дороги для движения поездов на магнитной подушке. В 1987 году завершилось ее строительство на участке Ереван-Раздан. Строительство этой дороги именно в Армении объяснялось двумя факторами: закрытостью республики от внешнего мира и избытком электроэнергии от Мецаморской АЭС. Поезда на магнитной подушке еще в то время развивали скорость в 250 км/ч и двигались практически бесшумно. В 1986 году в Подмосковье для этой дороги был успешно испытан самоходный вагон ТА-5, который был поставлен в Ереван и курсировал по этой дороге. До наших дней дошли фотографии этого проекта, которые наглядно показывают, от чего Армения отказалась ради агрессии против Азербайджана. Особенно впечатлил меня футуристический по тому времени вид интерьера вагона, похожий на салон современного самолета", - сказал Кузнецов.

Продолжая рассказ, историк отметил, что спитакское землетрясение в декабре 1988 года затормозило перевод этой железной дороги из экспериментальной в действующую, так как была повреждена и на время остановлена Мецаморская АЭС, и необходимого количества электроэнергии для ее нормального функционирования уже не было. Это вызвало уменьшение финансирования проекта, а разрастание армяно-азербайджанского конфликта привело к тому, что его финансирование в 1990 году вовсе было прекращено.

"Так Армения осталась без железной дороги с поездами на магнитной подушке. А могло быть как в Японии", - констатировал Олег Кузнецов.

Отметим, что это только одна из множества потерь, которую понесла Армения в результате агрессии против Азербайджана, и потеря не самая значимая и судьбоносная. Поезда на магнитной подушке и тому подобное на сегодняший день последнее, что нужно этой стране для нормальной жизни. Но факт сам по себе интересен. Он говорит о многом, в том числе еще раз напоминает о больших симпатиях горбачевского правительства к Еревану. Симпатиях, которые в конечном итоге привели к распаду державы, кровопролитной войне и как ее следствие - сегодняшнему жалкому существованию жутко симпатичного Михалсергеичу армянского народа.

Зульфугар Ибрагимов