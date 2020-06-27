Эльман Насиров: Правительство Народного фронта предало Азербайджан

Азербайджан с достоинством справляется со всеми задачами, стоящими перед государством. Единственный вопрос, который нам не удалось решить, - это политика агрессии Армении. При чем, оккупация наших земель произошла при непосредственной поддержке кукловодов страны-оккупанта.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

"К сожалению, некоторые политические группировки внутри нашей страны также сыграли активную роль в этом процессе. Именно в данном контексте Президент Ильхам Алиев уделил этому особое внимание на открытии N-ской воинской части Министерства обороны. Он отметил, что оккупация Шуши и Лачина в мае 1992 года была невозможной. В частности, Шуша является неприступной крепостью, однако оккупация все-таки произошла. Причина в том, что тогда Народный фронт Азербайджана избрал путь предательства. НФА создал благоприятную среду для армян, для занятия города Шуша, далее был оккупирован Лачин", - заявил он.

Объясняя данные действия НФА, Насиров пояснил, что цель состояла в захвате власти в стране.

"После оккупации Шуши и Лачина тогдашнее правительство Азербайджана полностью потеряло доверие народа. В такой ситуации НФА организовал госпереворот и перехватил власть. Таким образом, НФА пришел к власти, совершив предательство в отношении Азербайджана", - считает наш собеседник.

Депутат напомнил, что оккупация Кельбаджара в апреле 1993 года также является результатом некомпетентной политики НФА.

"НФА проводил антинациональную политику не только на фронте, но и внутри страны. Азербайджан стоял на пороге гражданской войны. Действительно, страна была в хаосе и состоянии анархии. Только с приходом к власти Гейдара Алиева трагедии Азербайджана закончились. Если бы Гейдар Алиев пришел к власти вовремя, то Азербайджан бы не потерял столько земель, - отметил Насиров.

Комментируя внутреннюю ситуацию в Армении, депутат сказал: "С 1998 по 2018 годы в Армении фактически существовал диктаторский режим, о чем правительство Азербайджана всегда утверждало. Теперь же армянское руководство само подтверждает данное утверждение теми фактами, что в Армении правил бандитский режим, где генералы были ворами и трусами. Такой режим хунты управлял Арменией на протяжении 20 лет. Все эти реалии раскрыты действующим правительством Армении и весь мир убедился в этом".

Отмечая политику нынешнего руководства Армении, Насиров выразил мнение, что эта политика принципиально не отличается от политики предыдущих властей.

"Правительство премьер-министра Никола Пашиняна выбрало путь давления и угроз против всех своих политических противников. К примеру, журналист, написавший статью против Пашиняна, был заключен в тюрьму, где он объявил голодовку. Однако ни одна международная организация и ни одна страна в мире не отреагировали на попирательство демократии в Армении и не раскритиковали Пашиняна.

Причина в том, что правительство Пашиняна служит интересам определенных кругов. Если взглянуть на биографии тех, кто сейчас у власти в Армении, где они получили образование и из каких источников они финансировались, можно легко понять кто стоит за режимом Пашиняна", - отметил депутат.

Он также добавил, что революция в Армении произошла в результате финансовой поддержки зарубежных стран.

"Граждане Армении устали от диктаторского режима. В этой ситуации Пашинян и его окружение, которые получали финансирование из иностранных фондов, фактически захватили власть в стране, обманув народ обещаниями про благополучное будущее", - отметил депутат.

По его словам, проводимая Пашиняном политика в отношении нагорно-карабахского конфликта неконструктивна и правительство Армении пытается затянуть процесс урегулирования конфликта, дабы выиграть время.

"Это ни в коей мере не устраивает Азербайджан. Азербайджанская армия входит в топ-50 сильнейших армий мира. Фактор силы является решающим фактором в международной политике. Международное право фактически не работает и поэтому мы придаем большое значение вопросу строительства армии. Между прочим, азербайджанская армия подтвердила это в апрельских боях 2016 года и операции в Нахчыване два года спустя", - напомнил он.

В заключении парламентарий сказал, что патриотический и боевой дух азербайджанской армии в разы выше армянской и Азербайджан имеет право решить карабахский конфликт военным путем.

"Поздравляя народ с Днем Вооруженных сил, Верховный главнокомандующий Азербайджана, Президент Ильхам Алиев еще раз заявил, что мы хотим мирного урегулирования конфликта. Но есть предел нашему терпению в этом вопросе, и если конфликт не будет урегулирован мирным путем, то международное право и историческая справедливость позволяют нам решить конфликт военным путем. Поэтому армянская сторона должна сделать серьезные выводы в сложившейся ситуации", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов