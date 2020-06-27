Армения проигрывает Азербайджану во всем

Государство, способное сочетать воздействие мягкой и жесткой силы, несомненно, становится наиболее успешным на мировой политической арене. Таким государством является Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

"Хотя в последние десятилетия благодаря углублению экономического взаимодействия между странами и росту информационных технологий на первый план вышли экономическое и культурное воздействие, тем не менее, военная сила и дипломатия, традиционные инструменты отстаивания национальных интересов на мировой арене, продолжают играть свою особую роль в современных международных отношениях и мировой политике.

Азербайджан в свою очередь является страной, которая привлекательна для потенциальных союзников как своей экономикой и культурой, так и несомненно, высоким военным потенциалом.

Очевидно, что это - результат взвешенной внутренней и внешней политика, проводимой руководством страны. И союзников у Азербайджана немало. Израиль, Турция, Пакистан, Иордания, ЮАР, Чехия, Испания, США, Россия, Украина, Белоруссия и это далеко не весь список стран, осуществляющих военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном.

Единственной проблемой, омрачающей жизнь Азербайджана, является нерешенный Карабахский конфликт. Воспользовавшись нестабильной ситуацией в начале 1990-х годов, Армения оккупировала азербайджанские территории. Это был единственный вариант для Армении заполучить Нагорный Карабах, никаких правовых вариантов присоединения Нагорного Карабаха к Армении не существовало и не существует до сих пор.

Но Азербайджан уже не то государство, которое столкнулось с враждебной интервенцией в начале 1990-х годов. Сегодняшний Азербайджан сможет защитить свои территории и обязательно вернет контроль над Нагорным Карабахом.

Азербайджан, нарастив и не прекращая наращивать свой военный потенциал, готов к силовому решению конфликта. Этого нельзя сказать об агрессоре- Армении, которая проигрывает Азербайджану буквально по всем параметрам - бедное государство, не справляющееся с большей частью социальных и экономических проблем; власти страны, не способные обеспечить ни развитие государства, ни его защиту.

Это объясняет заметный отток населения из страны, заявления жителей об их нежелании отстаивать какие-то чужие территории, когда собственная страна находится в упадке", - заявила Ниязова.

Российский аналитик обратила внимание к тому, что нынешний премьер-министр Армении производит впечатление человека, который начал интересоваться историей конфликта только когда пришел к власти.

"Иначе сложно объяснить склонность называть себя первым премьер-министром Армении, который якобы предложил последовательное решение конфликта и первым понял, что решать конфликт необходимо в несколько этапов. Этим Пашинян показывает лишь своё незнание сути переговоров, которые осуществляются Минской группой", - резюмировала политолог.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году в виду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.