Тахир Миркишили: Включение АМИ Trend в топ-3 авторитетных медиа Европы - большой успех коллектива агентства

Третье место в рейтинге самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе является большим успехом АМИ Trend.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Тахир Миркишили.

"Современная эра является информационной эпохой. Сегодня век Интернета. Производить и распространять больше контента в Интернете - значит иметь возможность оказывать наибольшее влияние", - заявил парламентарий.

По его словам, у нас всегда была большая потребность в сильных медиа-ресурсах, чтобы распространять правду об Азербайджане и нести голос правды в мир.

"Успех АМИ Trend также обусловлен вниманием, которое уделяется информационным технологиям в нашей стране, а также успешным применением современных технологий в работе агентства. Поскольку у интернет-технологий есть свои особенности, и чтобы быть успешными, необходимо глубоко их освоить. Поздравляю весь коллектив АМИ Trend с этим успехом и желаю им еще больших достижений в работе!", - заключил Миркишили.

АМИ Trend заняло третье место в рейтинге самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (Top 10 European News Websites To Follow in 2020), подготовленном онлайн-сервисом Feedspot. Рейтинг основан на таких параметрах, как актуальность, частота публикации новостей, количество подписчиков в социальных сетях.

Отметим, что в Feedspot работает команда из более чем 25 экспертов, целью которой является определение и ранжирование популярных блогов, подкастов и каналов YouTube в нескольких категориях.

В ТОП-10 рейтинга Feedspot входят также EU Reporter, EURACTIV, EUobserver Magazine, The Local Spain - International, New Europe, Radio Free Europe / Radio Liberty и VoxEeurop | European news, cartoons and press reviews.