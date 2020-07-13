Политический и военный успех Президента Ильхама Алиева

На линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта снова начались бои. 12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Армянские военные устроили артиллерийский обстрел, ответным огнем противник был отброшен назад. Ответ Азербайджана на происходящее был молниеносным и мощным: министерство обороны страны опубликовало видео удара и уничтожения армянского поста. 13 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал заседание Совета безопасности страны.

Всю полноту ответственности за происходящее Президент Азербайджана возложил на армянское руководство, обвинив власти Армении в двуличии. "С одной стороны, оно обращается к международной общественности и просит помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, с другой, совершая военные провокации, стремится напасть на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, подвергает обстрелу гражданское население, наши села", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Говоря о причинах армянской агрессии в Товузе, глава государства подчеркнул, что внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки, внутренние раздоры получили широкий размах.

"В то же время их очень беспокоят и усиливают в них чувство зависти международные успехи, достигнутые в последнее время нашей страной. В частности, наша успешная деятельность в рамках международных организаций, заявления, постановления, принятые в последнее время всеми ведущими международными организациями относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддержка территориальной целостности нашей страны, конечно, нанесли очень серьезный удар по позициям Армении, связанным с конфликтом. В то же время регулярно приводимые нами с высоких трибун конкретные факты, убедительные обоснования, связанные как с историей конфликта, так и историей региона, конечно, полностью сводят на нет их пропаганду. Уже весь мир знает о том, что Нагорный Карабах - исконная историческая азербайджанская земля, это подтверждается множеством документов, которые мы в настоящее время доводим до широкой международной общественности. Одновременно весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Это тоже подтверждается достаточно большим количеством международных документов и заявлений. В том числе проведенные недавно в так называемой "Нагорно-Карабахской республике" пресловутые "выборы" не только не были признаны ни одной страной, но и все ведущие международные организации, соседние страны и страны, занимающиеся данным вопросом, осудили эти выборы. Таким образом, еще раз была выражена поддержка территориальной целостности нашей страны, еще раз было открыто указано, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Происходящее в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние два дня ясно подтверждает правоту азербайджанского лидера. С началом обострения МИД Турции сделал оперативное заявление, в котором подтвердил приверженность стратегическому союзу с нашей страной. "Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в деле защиты его территориальной целостности, используя все имеющиеся средства", - было подчеркнуто в заявлении.

Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу посоветовал Армении, цитата, "взяться за ум". Турция прямо указала Пашиняну на то, что провокация может привести к полномасштабной войне, которая закончится для Еревана катастрофой.

И пока министерство обороны Армении занималось сокрытием потерь и тиражированием фейков о "сбитых дронах", "занятых высотах" и прочем, армянский МИД вспомнил апрельский разгром 2016 года и принялся делать то, что у них получается лучше всего - просить о помощи. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян бросился звонить генсеку ОДКБ Станиславу Засю и умолял последнего созвать чрезвычайное заседание организации.

В принципе, этим маневром армяне фатически продемонстрировали то, зачем им была необходима провокация именно на азербайджано-армянской границе. Понимая, что ответный удар Азербайджана неминуем, они полагали, что ценой десятков убитых собственных солдат они смогут спровоцировать реакцию ОДКБ. Но и этот план провалился. Никакого чрезвычайного заседания не провели, а сообщение о том, что такое заседание в принципе планируется, было удалено с сайта организации.

Союзники по ОДКБ так и не дали Армении ни малейшей надежды на то, что их провокация будет поддержана. Вот это - закономерный итог и показатель разницы в отношении зарубежных стран к Азербайджану и Армении. Напомню, в ОДКБ входят еще Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, и Таджикистан. Со всеми этими странами Азербайджан развивает партнерские, стратегические и равноправные взаимоотношения. Именно такой внешнеполитический приоритет объявлял Президент Ильхам Алиев: наша страна стремится к налаживанию партнерских отношений со всеми зарубежными партнерами.

А что пашиняновская Армения? Надежный ли она партнер, например для России? Страна с героями в виде фашистских пособников, в которой планомерно выдавливают русский язык, может быть надежным партнером Москвы? Про натянутые отношения между Арменией и Казахстаном известно всем. Нет необходимости напоминать и об истерике Пашиняна в отношении Александра Лукашенко и Беларуси за продажу нашей стране комплексов "Полонез". Нет ничего удивительного в том, что сегодня ОДКБ, что называется, прокатило Пашиняна с его провокациями.

Происходящее сегодня в зоне конфликта и непосредственно на фронте, и в более широком, политическом смысле - это военный и политический успех Президента Ильхама Алиева. Это закономерный результат не только последовательных реформ в Вооруженных силах, улучшения уровня подготовки и оснащения нашей армии, но и успех выверенного, эффективного внешнеполитического курса главы государства. Внешняя политика Президента Ильхама Алиева в эти дни обеспечивает Азербайджану широкую международную поддержку и осуждение агрессора-Армении. Эта поддержка оказалась настолько значительной, что даже военные союзники Армении оставили ее ни с чем.



Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az