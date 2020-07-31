Пашинян создал внешнеполитические проблемы для России в регионе

Проармянское российское агентство РИА Фан плачется в сети: Пашинян добился своего, выполнил задание дедушки Сороса. Дедушка Сорос может быть доволен, армянский премьер выполнил его задание по ослаблению влияния России в регионе и привлек к региону новых игроков, в частности США и Турцию.

"Намерения Вашингтона понятны - примирение в давнем конфликте снизит риски для "Южного газового коридора" и транспортного маршрута из Китая в обход России, а также повысит их привлекательность",- отмечается в статье.

Не обошли вниманием и Иран: У Тегерана имеется свой интерес в решении вопроса о статусе приграничных оккупированных территорий, к тому же завершается создании двух гидроузлов на реке Аракс, договор о совместном пользовании которыми заключен с Азербайджаном. Чтобы обеспечить ввод этих объектов в строй Иран, судя по всему, готов поддержать Баку в случае эскалации.

29 июля на территории Азербайджана, в том числе в Нахичеванской Автономной Республики, начались совместные учения Вооруженных сил Турции и Азербайджана. В их рамках были объединены два ежегодных мероприятия по боевой подготовке: учения Военно-воздушных сил TurAz Qartali и учения сухопутных войск Sarsilmaz Qardasliq ("Нерушимое братство").

Особенность учений - нехарактерные для них период и место проведения - были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции сухопутные учения (ранее проводились в июне), смещены на месяц сроки учения ВВС (ранее проводились в начале сентября). К тому же учения второй раз подряд проходят на территории Азербайджана (предполагалось их проведение в Турции).

Таким образои констатируется факт: Пашинян все-таки своего добился - он подставил Россию. Подставил тем, что единоличная активность Москвы в зоне нагорно-карабахского конфликта больше далеко не единоличная. В регионе сейчас ведут активную игру сразу несколько новых игроков - и за из активизацию Пашиняну обязательно прилетит увесистое "спасибо" из РФ.