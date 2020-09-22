Начать полномасштабные военные действия решаются склонные к самоубийству авантюристы

Перейти грань и начать полномасштабные военные действия решаются или склонные к самоубийству авантюристы, или уверенные в своей победе реальные хозяева современного мира. Об этом во вторник Trend сказал известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития (ИСГР) Дмитрий Солонников, передает Day.Az.

По словам Солонникова, угроза войны, демонстративная подготовка к войне, разговоры о возможной войне - все это не то же самое, что и сама война.

"Очень хочется верить, что нынешнее армянское руководство эту разницу понимает и ощущает, где проходит незримая грань, разделяющая сложную жизнь от прямолинейной смерти. Сложная внутриполитическая ситуация часто толкает лидеров различных государств на эскалацию внешней напряженности. На неё удобно списать трудности экономической и социальной жизни страны, в таких условиях можно расправиться с конкурентами, сплотить вокруг себя активные слои общества", - сказал он.

Но, подчеркнул Солонников, переступить черту и начать полномасштабные военные действия решаются или склонные к самоубийству авантюристы, или уверенные в своей победе реальные хозяева современного мира.

"Гарантированной победы у армянских вооруженных сил не может быть ни на одном театре военных действий. Тем более против современной, хорошо укомплектованной и обученной армии Азербайджана. То есть смысл в реальном развязывании конфликта может быть только один - начать войну, проиграть, сдать позиции в Нагорном Карабахе и удерживаемых районах Азербайджана, закрепиться на своей территории, и уже там совершив политическое самоубийство, начать строить новую историю новой страны", - сказал Солонников.

Понимая все это, продолжил Солонников, в рамках работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно подчеркивалась необходимость поиска исключительно мирного пути урегулирования конфликта.

"И армянская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность именно данному сценарию развития событий. И в этой связи хочется подчеркнуть еще раз. Громкие заявления внутри страны, для консолидации силового блока, развязывания "охоты на ведьм", попыток списать кризисные проявления - это все понятно и возможно. Хотя и неприятно", - отметил собеседник.

Солонников также подчеркнул, что позиция ОДКБ во многом демпфирует обострение конфликта.

"Страны-члены ОДКБ давали четкие сигналы Еревану, что переход к горячей фазе конфликта на Товузском направлении госграницы по инициативе армянской стороны никоим образом не может рассматриваться как применение статьи о совместных действиях стран-участниц договора в случае нападения на одну из них. Эта позиция ОДКБ была явно услышана и риторика Армении в тот момент несколько изменилась. Данная позиция в рамках договора о коллективной безопасности остается неизменной, и во многом демпфирует обострение конфликта", - сообщил Солонников.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.