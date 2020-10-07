В Азербайджане со мной обращаются очень хорошо

Сегодня состоялась пресс-конференция с участием эвакуированной из зоны боевых действий гражданкой Армении Азниф Багдасарян.

Как передает Day.Az, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева отметила, что Азниф Багдасарян родилась в Душанбе, каждое лето гостила у бабушки в Баку.

А.Софиева сказала, что в ходе беседы до сведения А.Багдасарян было доведено, что целью Азербайджана является освобождение оккупированных территорий.

А.Багдасарян сказала, что для нее нет плохой нации или плохого человека: "Мы тоже не хотим войны. Мы тоже не хотим, чтобы наши дети стали сиротами, остались без дома. Мы хотим жить вместе, как это было во время Советского Союза. Мы, в основном, миролюбивые. От бомб страдает гражданское население. Я одна из них. Я потеряла сознание во время разрыва бомбы, когда пришла в себя, то увидела, что я одна, никого нет. В течение трех суток я оставалась одна в магазине. Меня все время пугали, что если попаду в руки азербайджанцев, меня убьют. Поэтому я боялась. Но случилось обратное, со мной обращались очень хорошо".

А.Багдасарян подчеркнула, что два народа долгое время жили в условиях дружбы: "Мы не должны вести войну сотни лет. Мы не хотим, чтобы матери оплакивали смерть своих детей, а дети - сиротели".

А. Багдасарян отметила, что в Азербайджане к ней, как к гражданскому лицу, отнеслись тепло, с ней вежливо обращаются и представители Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей: "Мне показали Баку, о котором у меня были приятные воспоминания, показали дом, в котором жила моя бабушка. Мы попили чай, поели гутабы, пахлаву. Мне нравятся ваши гутабы, пахлава, ваши гутабы и они лучшие в мире. Я хочу, чтобы два народа вновь жили в условиях мира и дружбы".