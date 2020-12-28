Бюджет Азербайджана на 2021 год: основные аспекты

Проект государственного бюджета на 2021 год обращает на себя внимание рядом моментов. В первую очередь, это самый крупный проект госбюджета в истории независимого Азербайджана. Статьи сводного бюджета превышают 30 миллиардов манатов. И это означает, что бюджет в целом направлен на поддержание конкурентоспособности национальной экономики, на экономический рост. Увеличение расходов говорит о том, что цели, стоящие перед бюджетной политикой, направлены на рост экономики. Кроме того, мы видим, что ожидается повышение и доходных статей бюджета.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов, комментируя некоторые положения обсуждающегося в парламенте проекта государственного бюджета АР на 2021 год.

Экономист отметил, что дефицит бюджета по проекту на первый взгляд может казаться значительным, но на самом деле он вписывается в общепринятые на международном уровне нормативы и будет выражаться в однозначных цифрах, что, согласно международной практике, приемлемо.

"Единственный вопрос - как будет управляться дефицит бюджета, за счет чего будет покрываться. Это важный момент. Думаю, дефицит бюджета будет покрываться не за счет внешних заимствований и вытягивания ресурсов с внутреннего рынка, а за счет целевой эмиссии Центрального банка. Это позволит дать существенный стимул экономическому развитию в стране", - сказал Мамедов.

По словам нашего собеседника, важен и такой момент, как наращивание расходов на оборону и безопасность. Это адекватная мера, считает экономист, потому что страна только вышла из войны и должна восстанавливать военную инфраструктуру. Кроме того, Азербайджану необходимо продолжать развитие военно-промышленного комплекса, наращивать военно-техническое сотрудничество с нашими основными внешними партнерами в оборонной сфере с тем, чтобы продолжать повышать обороноспособность и безопасность страны.

Привлекает внимание и рост финансирования системы здравоохранения. Меры социальной поддержки врачей и работников здравоохранения в целом, что очень важно в условиях пандемии, указывает на продолжение государством социально ориентированной политики. Далеко не во всех странах эта политика реализуется эффективно, и Азербайджан может стать тут примером, считает Эльшад Мамедов.

"На мой взгляд, проект бюджета на 2021 год позволяет рассчитывать, что бюджетная политика будет стимулировать экономический рост и одновременно стимулировать расходы на сферы, связанные с человеческим капиталом. Это, прежде всего, здравоохранение, социальная сфера, наука. И это будет способствовать поддержанию конкурентоспособности национальной экономики и соответствию бюджетного процесса в стране общемировому тренду.

Нужно также не забывать, что 2021 год в целом для мировой экономики обещает быть крайне тяжелым. Эти процессы и, конечно, пандемия не могут не отражаться на азербайджанской экономике, поэтому в течение года могут производиться какие-то корректировки и изменения в бюджете, и к этому нужно быть готовыми. Думаю, госбюджет предусматривает все риски", - резюмировал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева