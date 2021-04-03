Европе необходимо видение будущего Южного Кавказа на основе принципа территориальной целостности

Последние месяцы характеризуются усиливающейся кампанией давления на Азербайджан, в особенности со стороны западных кругов и СМИ. Для нас это не ново - нам хорошо известны источники и причины. Такие факторы как исламофобия, туркофобия - то есть Ориенталистский взгляд на проблему, фактор армянского лобби и прочее, всегда присутствовали в западном взгляде на проблему, впрочем, как и в российском тоже. Надо ожидать, что в апреле, в связи с событиями 1915 года, развернется еще одна волна антиазербайджанской и антитурецкой кампании. Страны, которые попустительствовали армянской оккупации, закрывали глаза на военные преступления, разрушения азербайджанского наследия как в Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана, будут интерпретировать исторические события для сегодняшних геополитических нужд.

Азербайджанское руководство во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявляло, что открыто к сотрудничеству по всем острым вопросам.

Вместе с тем, нам, как стране, пострадавшей от 30-летней разрушительной оккупации, надо продолжать вести, как отметил Президент, наступательную дипломатию на всех фронтах - в рамках международного права, в международных организациях, СМИ и так далее.

В международной прессе мало упоминаются усилия Азербайджана по выполнению декларации от 10 ноября и жесты доброй воли, такие, как отсрочка освобождения Кельбаджара на 10 дней, открытие азербайджанского сегмента дороги Мегри-Капан-Горис, передача около 1400 тел и др., в то время как мы не всегда видим адекватные шаги с армянской стороны.

В частных беседах некоторые западные дипломаты и эксперты мне говорят, что Азербайджан, как победитель, должен быть "щедрым", забывая, что мы заплатили высокую цену за победу и более того, нам предстоит еще сложная задача по восстановлению, в то время как армянская сторона отказывается передать карты минных полей. Эмоциональная нагрузка на вынужденных переселенцев, которые видят свои поселения и могилы родственников разрушенными, не говоря уже о тех, кто потерял своих близких на войне, в Гяндже, Тертере и Барде огромна - справедливости ради надо отметить, что в ряде западных СМИ про это говорится.

В конце 1980-х годах армянские националисты совершили этническую чистку азербайджанцев в Армении и перенесли все свои дальнейшие действия на территорию Азербайджана. Если говорить о послевоенном развитии и восстановлении, то надо к этому вопросу относиться в комплексе - то есть помимо вопроса армян в Карабахе, армянского наследия и так далее, есть аналогичные вопросы об азербайджанцах и их наследии в Армении.

В повестке дня послевоенной ситуации есть несколько проблем, по которым на Азербайджан оказывается сильное давление. Наш ответ должен быть адекватным с конкретными требованиями.

Военный преступления

Различные международные НПО публиковали различные доклады по военным преступлениям времен Второй Карабахской войны (ВКВ). Есть объективные, есть односторонние, как например, недавняя публикация Human Rights Watch. Необходимо расследовать преступления, и вместе с тем, Азербайджан начал и должен продолжать юридические иски в международных судах против Армении за многочисленные военные преступления. С теми НПО, которые придерживаются одностороннего подхода в этом вопросе, надо прекратить всякое сотрудничество.

Задержанные армянские военнослужащие

Об этом много пишется, и на Азербайджан оказывается сильное давление со стороны западных правительств. Я отмечу коротко - Азербайджан вернул всех военнопленных. Но есть также пункт 4 трехстороннего заявления о выводе всех армянских военнослужащих с территории Азербайджана, который не выполнен Арменией. Этот пункт не подлежит двойной интерпретации - часть Карабаха, где развернуты российские миротворцы, является международно-признанной территорией Азербайджана. В этом направлении идут переговоры, и если будут положительные результаты, то и Азербайджан может рассмотреть возможность других шагов доброй воли. Очевидно, есть вопрос тех армянских военнослужащих, которые в декабре 2020 года совершили убийство трех азербайджанских военнослужащих и одного гражданского лица. Мне интересно, как двуличный американский законодатель Боб Менендес относится к вопросу преступления без наказания?

Минные поля

Хоть этот вопрос и не отражен в декларации от 10 ноября, но минное заражение является краеугольным вопросом безопасности, а также влияет на открытие региональных коммуникаций, которое отражено в декларации. В отсутствии прогресса по вопросу выдачи карт минных полей Азербайджану стоит прекратить делать жесты доброй воли без адекватных шагов с армянской стороны. Более того, в случае отказа, необходимо продолжить юридические действия для привлечения Армении к материальной ответственности за нанесенный ущерб, в том числе за имплантацию мин.

Культурное наследие

ЮНЕСКО и ряд международных НПО поднимают вопрос армянского наследия на территории Азербайджана. Есть целый комплекс вопросов, связанных с мечетями и другими азербайджанскими культурными памятниками на бывших оккупированных территориях, разрушенными армянскими вандалами. Но также есть вопрос азербайджанского наследия - кладбищ, мечетей и прочего на территории Армении. Поэтому считаю, что миссия ЮНЕСКО должна совершить визит как в Армению, так и в Азербайджан - это очень принципиальный вопрос. Мы не должны только ограничиваться проблемой разрушения на освобожденных территориях Азербайджана. Если ЮНЕСКО не примет такой подход, то ее визит только в Азербайджан нецелесообразен. Западные демократии, как, например, США, вообще вышли из состава ЮНЕСКО из-за его одностороннего подхода к вопросу культурного наследия.

Азербайджан также должен поднять в международных инстанциях вопрос украденного наследия и вынесенных с азербайджанских территорий артефактов. Так, в Армении сегодня открыто проводятся выставки, на которых представляются артефакты, вывезенные из Азербайджана.

Поиск пропавших без вести

Азербайджан передал Армении 1400 тел, Армения Азербайджану - меньше ста. Есть еще около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны. Необходимо требовать содействия армянской стороны в поисках могил и массовых захоронений. Трехстороннее заявление от 10 ноября (пункт 8) не определяет исторические рамки, так что речь идет в целом об останках погибших.

Открытие коммуникаций

В этом вопросе есть относительный прогресс, благодаря трехсторонней армяно-азербайджано-российской комиссии. Именно усилиями Президента Азербайджана включен пункт о восстановлении дороги в Нахчыван, который долгие годы фактически находился в блокаде со стороны Армении. Вместе с тем, в декларации от 10 ноября речь в целом идет о всех транспортных артериях в регионе, и нам важно добиться свободного передвижения на всей территории Азербайджана с соблюдением нашего законодательства.

В целом, экономическое сотрудничество может стать платформой для будущего укрепления мира в регионе.

Примирение

Это очень сложный и чувствительный вопрос. Зарубежные коллеги часто задают мне вопросы о перспективах в данном направлении.

Есть силы, которые не хотят примирения и, к сожалению, здесь есть заинтересованные группы как на Западе, так и в России. Зачастую американские, европейские и российские политики в угоду чисто личных финансовых или избирательных интересов продолжают нагнетать пропаганду ненависти. Это одна часть проблемы.

Другая часть проблемы - внутри обществ в Армении и Азербайджане много эмоциональных моментов. Нужны акторы в Азербайджане и Армении, и это должны быть синхронные действия. В одностороннем порядке примирение работать не будет.

Но, очевидно, надо как-то начинать, и опыт зарубежных НПО, фондов и т.д. может пригодиться при условии, если они будут осуществлять это без всякой скрытой повестки дня. К примеру, раньше некоторые пытались в Азербайджане вести пропаганду примирения с территориальными потерями - то есть фактически с оккупацией. Это не сработало и не сработает.

Если говорить о правах армян в Азербайджане, то адекватным вопросом является возвращение азербайджанцев в Армению и обеспечение их прав. Мультиэтничность - это один из важных показателей демократии, о котором несколько своеобразно любят говорить в Ереване и их покровители в различных фондах, которые странным образом никогда не вспоминают про этот важный момент, а вернее, упущение в армянской истории и современной государственности.

Самое главное - и я это часто говорю своим европейским коллегам - необходимо видение будущего Южного Кавказа на основе принципа территориальной целостности. Именно это является опытом послевоенного строительства в Европе.

Фарид Шафиев,

председатель Центра анализа международных отношений, доктор исторических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол