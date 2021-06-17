"О том, что в регионе создана новая геополитическая реальность, Президент Ильхам Алиев заявил сразу после Победы Азербайджана в 44-дневной войне. Шушинская декларация окончательно поставила точку в этом вопросе, и это очень серьезное предостережение, меседж нашим противникам".

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Документ, по его словам, является логическим итогом многолетних союзнических отношений Азербайджана с Турцией и защиты общих интересов как на международном уровне, так и в рамках двустороннего сотрудничества.

"Азербайджан высоко оценивает моральную и политическую поддержку Турции в деле прекращения тридцатилетней армянской оккупации и в освобождении территорий азербайджанской армией. Не сомневаюсь, что документ будет способствовать усилению стабильности и безопасности в регионе и укрепит двусторонние отношения во всех сегментах экономического, гуманитарного и военно-политического сотрудничества. В то же время это дипломатическая победа Баку и Анкары. Не будем забывать, что Президент Эрдоган прилетел в Баку после встречи с Джо Байденом, который достаточно высоко оценил роль Анкары в укреплении безопасности в Карабахском регионе", - отметил политолог.

Важной стороной документа Фикрет Садыхов считает также посыл России. В Шуше было отмечено, что деятельность Российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме в общем-то оценивается позитивно, и это сотрудничество будет продолжаться. Более того, как подчеркнуто и в Шушинсткой декларации, и в заявлениях двух президентов, документ не направлен против кого-либо. Таким образом, отметил политолог, дезавуированы главные опасения противников этого альянса. То есть мы не создаем военные базы, мы не приглашаем войска НАТО, мы делаем все только для того, чтобы защитить свою целостность и безопасность в нашем регионе.

"Декларация продемонстрировала, что Турция остается гарантом Победы, завоеванной Азербайджаном в 44-дневной войне, и будет делать все, чтобы эти гарантии стали вечными. Азербайджан, со своей стороны, будет делать все необходимое, чтобы укреплять это сотрудничество, четко реализовывать пункты Шушинской декларации, обеспечивать мир и стабильность в регионе, давая понять нашим противникам, что какие-либо посягательства и попытки нарушить территориальную целостность нашей страны обречены на провал", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева