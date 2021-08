Будет ли функционировать Национальный институт музыки Афганистана?

"Нью-Йорк таймс" привела высказывание пресс-секретаря движения "Талибан" Забихуллы Муджахида о "запрете в исламе музыки". При этом он выразил надежду, что "мы сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо оказания на них давления"(1). Уже прошла информация о приостановлении деятельности Национального института музыки. Хотя, как усматривается, данное решение было принято изнутри института(2).

В этой связи можно отметить, что непосредственно в Коране прямое указание на запрет музыки отсутствует. Правда, в контексте рассматриваемого нередко приводится аят, согласно которому среди людей наличествуют покупающие "праздные речи, чтобы сбивать других с пути Аллаха безо всякого знания, и высмеивает их (знамения Аллаха). Таким уготованы унизительные мучения" (Коран, 31: 6). При этом считается, что под "праздными речами" подразумеваются песни и музыка. Параллельно можно столкнуться и с приведением в этом ракурсе слов Аллаха в адрес Иблиса: "Одурачивай своим голосом, кого сможешь" (Коран, 17: 64).

Однако, признаем, что ни в одном, ни в другом аяте четкое запрещение музыки не просматривается. В первом случае речь идет о тексте (словах), а не форме преподнесения. Во втором - на слуху оказывается как бы смысловая нагрузка, то бишь опять вопрос о словах и тексте, пусть и в голосовой форме. Правда, в хадисе говорится о музыкальных инструментах с отрицательным уклоном (в т. ч. и как провозвестниках Конца света). В частности, приводится сказанное пророком Мухаммадом, да благословит и приветствует его Аллах: "Прокляты два звука в мире этом и в мире ином: дудка при радости и причитание при бедствии".

Но ведь в приведенном отрывке нет речи обо всех инструментах, даже и в духовом контексте. В аспекте чего можно обратить внимание на другой хадис. Сообщается, что когда Абдуллах ибн Умар, будучи в пути, услышал звуки дудки, то закрыл пальцами уши. Вслед за чем, удалившись, произнес: "Я видел, как посланник Аллаха сделал то же самое, когда услышал флейту пастуха". Однако, в описываемом сюжете не указывается, по какой причине посланник Мухаммад прикрыл уши: быть может, пастух фальшивил либо играл слишком громко. Что сродни аяту: "Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос - это рев осла" (Коран, 31: 19).

Вместе с тем приводится еще один хадис на эту тему, правда, в разных версиях, но с идентичным смыслом. Супруга пророка Аиша передала реакцию посланник, когда он, зайдя в дом, услышал, как находившиеся в помещении две девочки пели. Пророк Мухаммад "прилег и повернул лицо". А на восклицание зашедшего к нему через некоторый промежуток времени сподвижника Абу Бакра: "Дудка Сатаны в доме пророка?!" посланник ответил: "Оставь их!". В другой версии этого хадиса пророк воскликнул: "У каждого народа есть праздник, это же (такие дни) - наш праздник".

Таким образом, даже исходя из вышеприведенных аятов и хадисов усматривается, что подход к исполнению или слушанию музыки в каждом конкретном случае может рассматриваться с точки зрения цели исполнителя, созерцателя или прислушивающегося (в ракурсе слов Аллаха). А отсюда и вопрос - возможно ли осуждение и чуть ли не обвинение в грехе индивидуума, получающего удовольствие от звучания инструмента или играющего на нем? Ведь далеко не в зависимости от музыкальных пристрастий либо тяги к искусству Всевышний определяет свое отношение к человеку: "Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные" (Коран, 2: 177). Согласно же хадису, "Аллах не смотрит на вашу плоть и обличье, однако Он смотрит на ваши сердца и деяния". Не случайно, после концерта популярного мусульманского певца, британского гражданина, этнического азербайджанца родом из Ирана Сами Юсуфа один из слушателей написал, что музыку этого исполнителя "вы можете слушать как любую поп-композицию, но текст в ней будет совсем другим, в нем гораздо больше смысла. Ты чувствуешь себя ближе к Господу и к своей религии". Это сродни тому, что высказывали участники популярной в свое время группы исполнителей нашидов (традиционный мусульманский вокал) из Малайзии "Райхан": "Что касается тех, кто ищет истину, то мы надеемся, что наша музыка, если будет угодно Аллаху, донесет до них призыв к исламу. В этой связи нам очень приятно, что уже есть несколько человек, признавшихся в том, что наши песни побудили их принять ислам. [Сегодня людям] необходимо дать возможность выбора, предоставить музыку, альтернативную запретной".

Здесь можно привести пример из жизни популярного британского рок-музыканта Кэта Стивенса (Юсуф Ислам), принявшего в 1978 г. ислам и сразу покинувшего сцену. Во время же концерта в Турции мусульманской хип-хоп-группы из США "Родная вера" (2005 год) он неожиданно присоединился к ней, выйдя из зала на сцену и исполнив с музыкантами три свои песни. А на прозвучавший позднее вопрос о причине этого шага заявил, что "лучший способ установить контакт с молодежью - общаться с ней на ее языке".

Фраза Ю. Ислама в особых комментариях не нуждается, а вот получение этим исполнителем специального приза берлинской церемонии "Echo Awards" (немецкий аналог американской Grammy) "за налаживание мостов между восточной и западной культурами" (в 2006 г. он выпустил свой первый поп-альбом после 26-летнего перерыва), свидетельствует о том, что посредством музыки сближаются народы и мировые культуры ("О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга" - Коран, 49: 13).

Как в этой связи высказался Ю. Ислам, "музыка может быть ключом к добру, образованию и духовному развитию, однако она также может вредить или быть пустой тратой времени". Поэтому "я не могу согласиться с мнением, что любая музыка - харам, так же как и с тем, что любая музыка - халяль", т. к. имеется значительная разница "между мелодиями, разжигающими похоть и духовной музыкой".

На чем и поставим многоточие...

Теймур Атаев