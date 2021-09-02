Продажный Затулин снова усердно отрабатывает деньги армянского лобби

"Люди действительно готовы продать всё, если цена их устроит". - эта фраза из культового романа американского писателя и журналиста Чака Паланика "Бойцовский клуб" как нельзя кстати описывает некоторых штатных армянских "адвокатов", для которых деньги, нажива превыше даже интересов своей Родины.

Одной из самых одиозных фигур в числе таких адвокатов и защитников армян является депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, который, продолжая отрабатывать депутатский мандат, полученный им стараниями и вливаниями армянской диаспоры России, вновь заявил о себе.

И хотя аудитория на постсоветском пространстве давно уже привыкла к его неадекватным высказываниям, далеким от реальности, горе-депутат Госдумы продолжает выступать с различными "заявлениями" в поддержку своих хозяев. Так, отрабатывая очередную подачку от своих армянских друзей, Затулин "проникся" особым уважением к этому народу: "Не обязательно быть армянином, чтобы уважать армянский народ. Мой отец Федор Иванович Затулин, полковник и почётный чекист, в тридцатые годы прошлого века командовал погранотрядом в Нагорном Карабахе и заслужил свой первый орден Боевого Красного Знамени за ликвидацию чумы в Гадруте. Позже, в годы Великой Отечественной войны он был одним из тех, кто готовил отпор, ожидая на границе с Турцией нападения в случае падения Сталинграда. Мое отношение к армянам и Армении основано на убеждении, что поддержка Вашего народа, живущего между молотом и наковальней, является естественной для всякого осознающего свои корни русского человека".

Вот так завуалированно господин Затулин выражает свою большую любовь к армянским деньгам, приплетая к этом у вдобавок аж "корни русского человека". Только довольно странно слышать подобные слова от человека, который увлекся настолько "армянским кейсом", что полностью утратил свою связь с Россией и российскими избирателями. Разве что армянская диаспора Сочи и Москвы может быть довольна своим избранником в лице Затулина.

Далее он пишет: "На протяжении по крайней мере двухсот лет Россия играла особую роль в жизни армян, была источником их радостей и горестей". Ну, еще бы, ведь благодаря Российской империи армяне пару веков назад и появились на Кавказе, в том числе на азербайджанских территориях, а немного освоившись на новом месте начали выдвигать территориальные претензии к истинным хозяевам земель.

"Полтора миллиона армян в Первую мировую войну подверглись "геноциду" в Турции - просто потому, что их заподозрили в том, что они ждут Россию. Некоторые сегодня не утруждают себя этими воспоминаниями, но не я. В первом созыве Государственной Думы в 1995 году, будучи председателем впервые созданного комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, я добился признания Россией "геноцида армян" в Османской империи", - слезно заявляет внештатный пропагандист армянской диаспоры в России. Данный опус вообще не заслуживает каких-либо комментариев, можно лишь посоветовать армянскому адвокату получше изучить историю и держаться подальше от распространения исторических фейков в лице т.н. "геноцида".

"Я специально остановился на всем этом, чтобы еще раз заявить о своей позиции, изложенной в статье "Одна неправда нам в убыток: уроки Карабаха для России", опубликованной 22 декабря 2020 года, по горячим следам происшедшего, в "Комсомольской правде": прошлогоднюю войну нельзя было допускать в принципе. Если твоему официальному военному союзнику, Армении, наносят поражение, то не надо спрашивать, по ком звонит колокол. Пашиняны приходят и уходят, а армянский народ остается. Путину удалось на финальном этапе пробить миротворческую операцию, и сегодня Карабах (армянская его часть) живет и дышит тем, что наши миротворцы оттуда не уйдут. Поведение Азербайджана и Турции, ставших по отношению к Армении и России одним целым, не позволяет нам уверовать в мир, а не перемирие по итогам этой войны. Вопрос о статусе остается открытым, и он должен быть решен путем переговоров, гарантией которых наше российское военное присутствие", - отмечает Затулян.

И возвращаемся снова к вопросу предательства Затулиным российских интересов. То есть, этот псевдороссийский депутат считает, что Путину следовало отказаться от Московского соглашения, начать войну со всем миром, в нарушение международного права, и возвести мелкого проходимца Араика Арутюняна в "президенты" самопровозглашенного образования на территории другого государства? А в чем тут интерес России? Ангажированный депутат, в угоду армянским заказам, фактически призывает пересмотреть отношения России с Турцией и Азербайджаном, тогда как на этом направлении Россия получает выход на новые транспортные и энергетические коридоры Евразии. При этом в его словах явно прослеживается сожаление о том, что не удалось втянуть Россию в войну на Южном Кавказе, однако он не теряет на это надежду, недвусмысленно отмечая "российское военное присутствие". Следует отметить для неуважаемого господина Затулина, что это "непроблематичная Армения" пыталась привести в регион смешанный международный контингент.

Помимо указанного Затулиным интервью от 22 декабря 2020-го, в "Комсомольской правде" чуть ранее выходило и другое его интервью, которое вызвало шквал возмущения в армянских СМИ. Так, когда новая власть отказалась и дальше подкармливать продажного российского депутата, он дал, как написали армянские СМИ, "поистине хамское интервью", в котором вознамерился учить Армению, ее народ и новую власть, как им следует себя вести, чтобы "Россия-матушка не осерчала".

Среди наиболее возмутительных высказываний Затулина приводились следующие:

"Я все больше убеждаюсь, что в случае с Пашиняном, между словами и делами есть серьезный зазор. Они говорят, что российско-армянские отношения никогда не были так хороши и при этом открывают трескучее расследование деятельности "Российских железных дорог" в Армении. Говорят о необходимости укреплять сотрудничество и добиваться инвестиций от России и заводят уголовное дело против "Газпрома" в Армении".

"На Хачатурова завели уголовное дело, и он был отозван с поста генсека, что породило весьма вульгарную публичную полемику, которая не делает чести никому и наносит ущерб климату доверия среди стран-участников оборонительного союза. Безусловно, мы крайне негативно оцениваем преследования по политическим мотивам, которыми занимаются победившие революционеры".

"И если уж вы взяли обязательства в рамках ОДКБ, то вы должны трижды подумать прежде, чем предаваться мечтаниям о закупке чужой военной техники, тем более Россия вам поставляет военную технику фактически бесплатно".

Одно из армянских изданий тогда опубликовало в ответ следующие изобличительные строки в адрес Затулина: "Как говорится, господа, маски сорваны. Столь агрессивные высказывания Затулина в адрес новой власти в Армении наглядно показывают, что Затулин никогда не был ни другом нашей страны, ни другом армянского народа. Он всегда был типом, кормившимся с рук прежнего коррумпировано-олигархического режима в Армении. Все его поездки и проармянские выступления щедро оплачивались сначала Кочаряном, а затем Саргсяном. Чего уж тут лукавить - даже его избрание в Госдуму от Сочи было щедро проплачено и поддержано нашей диаспорой в Краснодарском крае.

Но как только режим в Армении рухнул и новая власть отказалась и дальше подкармливать продажного российского депутата, в нем сразу же взыграла обида, которую он не преминул публично продемонстрировать. Кроме того, Затулин чутко уловил настроения в Кремле, где крайне недовольны слишком независимой политикой Пашиняна. Нет, если бы Пашинян согласился содержать эту проститутку в мужском обличье, то этот пройдоха наверняка воздерживался бы от резких выпадов в сторону внешнеполитического курса Еревана. Но Пашинян не платит. Значит, он плохой. А вместе с ним, плохие и те армяне, которые хотят навести в Армении порядок, призвать к соблюдению закона российский бизнес в нашей стране, а также наказать тех, кто ранее творил тут бесчинства".

На фоне этих его высказываний кажутся странными следующие его слова, приведенные в новом заявлении: "Увы, это факт, что в Армении, которая перестала быть гарантом для армян в Нагорном Карабахе, на сегодняшний день растут антироссийские настроения, предъявляются претензии к России. Все те структуры, типа "Радио Свобода", которые поддерживали "бархатную революцию" в 2018 году и выборы в 2021, принимают активное участие в этой кампании. Премьер может встречаться с нашим Президентом, бесконечно апеллировать к России и даже ездить отдыхать в Сочи, но люди из его окружения не стесняясь поют одну песню - "Россия нас кинула, Россия нам не помогла, надо искать счастья на стороне". Если такими темпами будет продолжаться, то через пять лет от российского влияния в Армении мало что останется. И это уже не вопрос межгосударственных отношений между Россией и Арменией. Это клин между русскими и армянами во всем мире".

Ну, так вы сами были одним из тех, кто как только ветер подул в другую сторону, начали поливать грязью своих прежних кормильцев. Что однако не вызывает возмущения, учитывая, сколько раз сама Армения кусала кормящую ее руку.

Господин Затулин, во всех своих пламенных, проармянских, речах со всех трибун говорит о том, что защищает не армян, а интересы России. Но в чем состоят здесь интересы России? В том, чтобы поссорить азербайджанский народ с русским или столкнуть Турцию с Россией?

С учетом вышесказанного, уму непостижимо, как Затулин, открыто поддерживающий агрессора, выступающий на его стороне против Азербайджана, является ведущим членом структуры, которая занимается налаживаниям связей с организацией, членом которой Азербайджан является, а именно первым заместителем председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ. В таких организациях должны состоять совершенно беспристрастные политики, которым одинаково близки проблемы всех республик-членов СНГ. Однако, вместо того, чтобы решать вопросы парламентской работы в странах СНГ и Евразийской интеграции Затулин занимается армянофильством.

Талех Агавердиев