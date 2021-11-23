Видно, в понедельник их мама родила: трагикомические будни Армении

Понедельник, если верить поговорке, день тяжелый. Кроме того, с первым днем недели связано и название популярного некогда кинофильма "Доживем до понедельника". В Армении нынешний понедельник тоже решили назвать особенным. Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава исполнительного органа национально-христианской партии "Пробуждение", директор школы адвокатов Ара Зограбян, именно в нынешний понедельник стартовало освободительное движение.

"Уважаемые соотечественники, стартовало освободительное движение, цель которого: предотвратить антиармянскую программу демаркации, в том числе, потребовать публикации документов, представленных на подпись; не допустить предоставления противнику коридора, потребовать от властей Армении полноценно вооружить передовую и защитить территориальную целостность Республики Армения", - призывал Зрграбян.

И вот уже утром в понедельник на Площадь Республики в Ереване пришли участники акции протеста, "Это акция носит надпартийный характер, ее цель - потребовать от премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовать документ о делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, который, как он сказал, лежит у него на столе, и он готов его подписать", - отметил протестующий.

В итоге, участники акции аж на 40 минут перекрыли несколько проспектов.Позволю себе иронию и напомню слова одного киношного героя: "Не скажу, что это подвиг, но все же что-то героическое в этом есть". Осталось только увидеть беседу организаторов и участников акции на предмет того, надевать ли в будущем зауженные панталоны или выходить на улицу в однобортном костюме?

В общем, за участие в акции протеста в Ереване подвергнуты приводу восемнадцать человек. По статье 182 кодекса об административных нарушениях, что предполагает наказание за невыполнения требования полицейского. Одним словом, участники утренней акции разбрелись, но обещали вернуться вечером. Хотя, в реальности, ни количество участников акции протеста, ни ее название, ни состав ее участников, ни время ее проведения ничего не изменят. Разве что кто-то снова напомнит или впервые заявит о себе, банально пиарясь .

Кстати, своими опасениями незадолго до широко анонсированной акции поделился и военный эксперт Айк Нагапетян. "Если мы признаем границы Азербайджана с теми или иными уступками, соответственно, мы признаем также "арцах" (кавычки мои - А.Г.) в качестве административно-территориальной единицы в составе Азербайджана", - заключил он. И после этих слов понимаешь, что армянское политическое и экспертное сообщество до сих пор или живет в мире иллюзий и мифов, либо нагло лжет своему народу.

Дело в том, что и Армения, и Азербайджан вошли в ООН и иные международные организации в рамках своих советских границ. Стало быть, соглашаясь на вхождение в ООН, ТС, ЕАЭС и ОДКБ в своих советских границах, Армения уже признала все ранее оккупированные территории азербайджанскими. В свое время на этот момент третьему президенту РА Сержу Саргсяну указали президент Беларуси Александр Лукашенко и тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

С тех пор , впрочем, кое-что изменилось. В прошлом году была 44-дневная война, по итогам которой азербайджанская армия разгромила армянскую, освободила Шушу, Гадрут и семь ранее оккупированных районов, заставив премьер-министра РА Никола Пашиняна поставить подпись под трехсторонним заявлением от 10 ноября.В этом документе ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха. Имеется ввиду территория Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР.

Также напомню, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о статусе Карабаха ответил, что остаются в силе все предыдущие правовые акты, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН. В них декларируется приверженность территориальной целостности Азербайджана и содержится требование о выводе армянских сил из занятых ими районов вокруг НКАО. Это, замечу, было достигнуто по итогам 44-дневной войны.

Что до Зангезурского коридора, то он будет проложен. Потому что и этот пункт прописан и подписан Пашиняном 10 ноября 2020 года в трехстороннем заявлении. В нем четко говорится о том, что Армения обязуется гарантировать безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой. И если армянское политическое, экспертное сообщество до сих пор не поняло этого и не сообщило своим согражданам, то это их проблемы.

Азербайджан же требует претворения в жизнь того, что уже подписано. На нашей стороне правда, право и уже знакомые армянской стороне механизмы убеждения. Все попытки официального Еревана "выиграть время", оттянуть неизбежное, врать своему народу - бесполезная трата времени. Как и акции протеста оппозиции в Ереване. И тут, возвращаясь к теме понедельника, вспомню, напоследок, строки из песни, исполненной блистательным Андреем Мироновым в кинокомедии "Бриллиантовая рука": "Что они не делают, не идут дела, видно в понедельник их мама родила".

Акпер Гасанов