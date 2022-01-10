Войска ОДКБ не могут находиться в Казахстане долгое время.

Об этом Day.Az сказал известный египетский исследователь, эксперт по странам Центральной Азии Ахмед Абдо Сайед Ахмед Тарабик.

По словам эксперта, очевидно, что войска ОДКБ прибыли в страну по приглашению казахстанского руководства. Однако, по мнению нашего собеседника, нельзя забывать еще один важный момент, который заключается в том, что Казахстан не хочет видеть на своей территории иностранных военнослужащих.

"Международное право предусматривает уголовную ответственность за вторжение иностранных войск в чужую страну наперекор ее воли. И это касается иностранных сил, вторгнувшихся на территорию Казахстана, в том числе любого государства-члена ОДКБ", - подчеркнул египетский исследователь.

Комментируя вероятное время нахождения сил ОДКБ в Казахстане, Ахмед Абдо Сайед Ахмед Тарабик сообщил, что ситуация в Казахстане идет к стабилизации и силы ОДКБ должны в скором времени покинуть Казахстан.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты против повышения цен на газ в два раза. Протесты начались с Мангистауской области и быстро расширились, у митингующих появились политические требования. 4 января произошли беспорядки в Алматы. Президент Токаев объявил в регионах ЧП, а утром 5 января принял отставку правительства. После обращения Токаева в ОДКБ организация приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Необходимо отметить, что устав ОДКБ не допускает вмешательства во внутренние дела стран-участниц, и механизм коллективной защиты запускается только в случае внешней угрозы в отношении кого-либо из союзников. Учитывая, что Казахстан не сталкивался с угрозой извне, иностранные эксперты считают, что присутствие сил ОДКБ в Казахстане является незаконным и представляет угрозу всему региону.