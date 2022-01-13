Армянская кинокомедия: наивная вера в силу ультиматумов

Автор: Акпер Гасанов

Главный герой прекрасного кинофильма "Тот самый Мюнхгаузен", по его собственным рассказам, совершил немало подвигов. К примеру, вытащил себя как-то за волосы из болота. А еще, барон как-то заявил, что объявит войну Англии. Написал он, мол, письмо английскому королю и членам британского парламента. В котором предложил Англии прекратить бессмысленную войну с североамериканскими колонистами и признать их независимость.

Если же, утверждал Мюнхгаузен, Англия не примет условия его ультиматума, то он, лично барон, объявит ей, целой Англии, войну. К счастью для Англии, она "успела" выполнить условия ультиматума барона и сделала все, чего он требовал. По крайней мере, вечерние газеты признали, что Англия признала независимость Америки. "Без 10 минут 4. Успели!", гордо заметил барон.

Понятное дело, что фильм этот комедийный, что нельзя всерьез рассматривать "ультиматум" Мюнхгаузена Англии. Но в том и состоит парадокс, что есть на географической карте страна, где в реальности происходит событие, точно повторяющее сюжет известного кинофильма о похождениях и "подвигах" барона. Сомневающимся в то, что такое возможно, предлагаю, хотя бы временно (потом отмоетесь) погрузится в чтение армянских СМИ.

О, они полны статей, авторы которых полны возмущения по поводу того, что Армении не выдали пряников за эпизодическую и бессмысленную роль массовки в составе миротворческих сил ОДКБ, что были отправлены в Казахстан. На полном серьезе армянские аналитики и бумагомараки пишут о том, что ОДКБ теперь что-то должны этой стране, донельзя напоминающую классический чемодан без ручки.

Они все, аки Мюнхгаузен по отношению к Англии, пытаются уверить всех в том, что ОДКБ примет условия их ультиматума. О том, что кино и реальная жизнь - это не одно и то же, в РА давно забыли. Более того, там даже новостей последних не читали, судя по всему. В противном случае знали бы, что процесс вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана уже начался.

Что теперь будут рассказывать отправленные туда армянские военнослужащие, какие "подвиги", в диапазоне от вытаскивания себя за каску из болота до скоростного поедания продуктов на взятых под контроль торговых точках, они будут себе приписывать - не знаю. Но даже в РА уже звучат рассуждения о том, что их "поматросили и бросили", с дальнейшим предъявлением претензий к тому, с чьего благословения все это произошло.

Да, нелегко сейчас придется премьер-министру РА Николу Пашиняну. Он ведь только-только начал чувствовать себя всамделишным варчапетом, не нулем, а дееспособной единицей. Но, недолго музыка играла, Никол недолго танцевал. Как теперь Воваевичу выкручиваться, как ему объяснять провал своего очередного "гениального" плана? Пашинян вертится, как уж на сковороде, ища ответы на эти вопросы.

А их количество все растет. В связи с провалом очередной армянской провокации в Кяльбаджарском районе, к примеру. Противник осуществил ее в полной уверенности, что теперь-то ему удастся втянуть войска ОДКБ в конфликт с Азербайджаном. Но и тут облом получился. Послали Пашиняна с его надеждами и планами в пешее эротическое путешествие. При этом, в результате провокации, погибло от шести до восьми армянских военнослужащих.

И вот теперь, 13 января, группа граждан, обеспокоенных напряженностью на границе и вопросами безопасности, собралась перед зданием Правительства Армении. Они требуют, чтобы военнослужащих в возрасте от 18 до 20 лет без обеспечения должного уровня защиты не выводили на передовую. Иными словами, чтобы Пашинян перестал использовать срочников в качестве "пушечного мяса".

Были и всхлипы возмущения. "Якобы в мирных условиях мы продолжаем нести потери. Так продолжаться не может, нужно продумывать новые механизмы. То, что нам предлагают сегодня, не работает. Ни от ОДКБ, ни от России никакой реакции нет", - сетовала правозащитник Нина Карапетянц. О том, что априори было наивно верить в сказку, рассказанную Пашиняном или выдуманную самими армянами, она как-то не задумалась.

Она и иные возмущенные граждане РА не хотят понять главного - Азербайджан готов к любым провокациям с армянской стороны. А авторитет нашей страны, как в НАТО, так и в ОДКБ, на несколько порядков выше армянского. В этих условиях, армянским провокаторам остается совершать подлости. Об одной из которых Президент Ильхам Алиев рассказал в интервью отечественным телеканалам.

"Это происходило тогда, когда мы выдвигались к границе с Арменией в Зангиланском направлении и оставалось до поселка Агбенд несколько километров. Мы получили информацию, что армянская сторона обратилась к российской стороне с тем, чтобы часть контингента российской военной базы в Гюмри была командирована на границу, туда, в Зангилан, мотивируя это тем, что Азербайджан имеет намерение перерезать Мегринский участок армянской территории, хотя таких намерений у нас не было. Но, тем не менее, очень ограниченный контингент российской базы Гюмри был туда командирован. У нас эта оперативная информация была. И как только это произошло, сразу же из-за спин российских военнослужащих армянские вооруженные силы начали обстреливать продвижение азербайджанских войск. Расстояние там было очень небольшое, поэтому они обстреливали, в том числе и минометами. У нас там были жертвы. Но, естественно, мы ответили. Естественно. И сразу же пошло обращение в Россию, что Азербайджан обстреливает российских военнослужащих. Вот степень подлости представить можно? И, кстати, российская сторона потом уже в контактах с нами это тоже воспринимала точно так же, как и воспринимал я: что это подлость, ничего больше. То есть, хотели, чтобы мы ответным огнем по армянским позициям где-то нанесли ущерб российским военнослужащим с тем, чтобы добиться своей цели и втянуть Россию в эту войну.", - рассказал Президент Ильхам Алиев.

И это уже была правда. Которая известна российской стороне. Теперь об этом стало известно всему миру. В том числе и тем армянам, что продолжают верить в сказки, рассказываемые Николом Пашиняном, которые предпочитают жить, как в кинокомедии, где есть место вытягиванию себя из болота за волосы и согласию Англии выполнять условия ультиматума барона Мюнхгаузена.