Старый "маневр" Армении: что стоит за провокацией в Кяльбаджарском направлении?

Автор: Акпер Гасанов

Всему происходящему в той или иной стране мира всегда есть логическое объяснение. Объяснимо и то, что в результате провокации вооруженных сил Армении, начиная с полудня 11 января, обстановка на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Кяльбаджарского района обострилась. Она, к сожалению, не обошлась без жертв.

Как ранее сообщалось, погиб военнослужащий азербайджанской армии Назаров Аяз Азер оглу Армянское министерство обороны сообщает о трех раненых с их стороны. Но есть все основания утверждать, что это не окончательные данные. Напряженность на передовой сохраняется. И вина в этом лежит исключительно на армянской стороне.

В Ереване, судя по всему, решили своеобразно трактовать события в Казахстане. В адрес премьер-министра РА Никола Пашиняна за последние дни прозвучало множество обвинений. Мол, обратись в свое время Серж Саргсян за помощью в усмирении "шашлычной революции" к ОДКБ, представив Никола Воваевича и всех его сторонников в качестве террористов, то не было бы никакой "революции".

Вспоминали Пашиняну и то, как он исполнял роль козла-провокатора в марте 2008 года, когда состоялся жестокий разгон несогласных с итогами президентских выборов в РА. И тут смысл обвинений сводился к тому, что можно было РА в ОДКБ обратиться. Впрочем, главное обвинение в адрес нынешней армянской власти состоит в ином. Ей ставят в упрек то, что она не смогла добиться вовлечения внешних сил в ход 44-дневной войны.

"Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих сил из РФ должно быть одобрено всеми сторонами конфликта", - сетовал в конце октября 2020 года Пашинян. Тут также уместно напомнить про то, что бывший министр обороны Армении, бывший главный военный советник премьер-министра РА Вагаршак Арутюнян в интервью программе "Вести", что выходит на телеканале "Россия", в ходе 44-дневной войны открыто заявил: "Мы выработали такую тактику - это нанесение ударов по артиллерии, вывод из строя системы ПВО, в дальнейшем - удары по мирным населенным пунктам, чтобы вызвать панику".

В итоге, только в результате ракетных обстрелов Гянджи 4, 11 и 17 октября 2020 года погибло 32 мирных жителя, десятки получили ранения. Кроме того, ракетным ударам с территории РА подвергся и Тертер. "3-го и 4-го октября 2020 года по линии ОБСЕ тогдашнему министру обороны Армении Давиду Тонаяну поступило обращение прекратить бомбардировки города Тертер, где проживают гражданские лица. Но бомбардировки не прекратились. Напротив, если в течение дня в сторону города Тертер была выпущена 1 000 ракет, то к ночи число ракет достигло 2 300-2 400", - заявил в свое время помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Заявление это было сделано уже после окончания 44-дневной войны, в ходе организованного по "горячим следам" армянских преступлений визита в Тертер представителей дипломатического корпуса, руководителей представительств международных организаций в Азербайджане .Они смогли увидеть все своими глазами. Они получили возможность понять смысл той армянской провокации.

Она состояла в попытке спровоцировать Азербайджан на ответные удары по тем армянским городам, откуда наносились удары по Гяндже и Тертеру. С тем, чтобы потом обратиться за помощью к ОДКБ. Руководство Азербайджана, понимая смысл коварного и циничного плана официального Еревана, нанесла удары по позициям армянской армии в Карабахе. Противник вскоре был уничтожен, вынужден был подписать капитуляцию.

Но, как видим, после того как в Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ, в Ереване сочли для себя правильным и важным совершить очередную провокацию. Смысл которой снова сводится к попытке привлечь ОДКБ к противостоянию с Азербайджаном. "Сейчас впервые на практике заработали механизмы ОДКБ, надеемся, что в дальнейшем, если в подобной ситуации окажется Армения, она всё же получит соответствующую помощь", - заявил в интервью Lurer.am секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Вот вам и ответ на вопрос о причинах нынешней провокации с армянской стороны. В РА очень надеются, что в ОДКБ поверит их стенаниям. В армянских СМИ уже вопят о том, что ОДКБ не оказала Армении помощи и после 44-дневной войны, когда официальный Ереван тиражировал бред про "вторжение азербайджанской армии на территорию Армении". Одним словом, армянская сторона старается извлечь максимальную выгоду из отправки своего жалкого по численности и внешнему виду военного контингента, в составе миротворцев от ОДКБ, в Казахстан.

Но там не понимают, что эти "маневры" официального Еревана легко читаются не только в Баку, но и в Москве, Минске и других столицах стран-членов ОДКБ. Стало быть, планам руководства РА не суждено реализоваться. Хотя, не исключено, что такого рода провокации будут и в дальнейшем. Но армянские матери, которые получат сообщения о смерти и ранении своих детей, должны будут винить в этом исключительно политическое и военное руководство своей страны.