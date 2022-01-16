Азербайджан грандиозно возрождает Карабах

Автор: Лейла Таривердиева

В начале каждого года принято подводить итоги года ушедшего. Для Азербайджана этот первый послевоенный год, первый год после урегулирования тридцатилетнего карабахского конфликта был насыщен событиями. И особенно следует говорить о том, что происходило в ушедшем году на освобожденных территориях, потому что происходящее там - это для Азербайджана, да и для всего региона - стройка века. Очень многое для будущего страны связано с возвращенными землями. За этот первый послевоенный год Азербайджан показал, что способен на то, чего не удавалось другим странам, вышедшим из войны. Он удивил весь мир, буквально через пару месяцев после завершения боевых действий, начав возвращать жизнь в разрушенные врагом регионы. Никто и нигде не начинал гражданского строительства до окончания войны, наша страна и тут оказалась первой. Вспомним, что дорога в освобожденный Суговушан начала восстанавливаться, когда на фронте еще гремели бои. Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев был полностью уверен в победе, и терять времени не стоило. Из новейшей истории республики и так были вычеркнуты целых тридцать лет.

Сразу после войны начала строиться Дорога Победы, по мере расчистки территорий от армянских мин закладывались фундаменты новых дорог, инфраструктурных объектов, объектов энергохозяйства, прокладывались коммуникации, всего за девять месяцев был построен международный аэропорт, начали восстанавливаться исторические и архитектурные памятники...

Как сказал глава государства в недавнем интервью местным телеканалам, для того, чтобы перечислить все сделанное в рамках программы восстановления освобожденных территорий, потребуется много времени. Если взглянуть на опыт стран, вышедших из войны, то это действительно самая широкомасштабная программа за всю историю, заметил он. И главная ее особенность заключается в том, что мы, ни у кого не прося и не получая помощи, реализуем столь масштабную программу за счет собственных средств.

Кто-то может возразить, что после Второй мировой пострадавшие города Европы и СССР тоже быстро восстанавливались. Но сравнения неуместны, потому что города Украины и Беларуси, например, отстраивались силами всего многомиллионного Союза. То же и с городами Европы, в восстановлении которых и финансово, и технически участвовал весь мир. Кроме того, после других войн ХХ века нигде не наблюдалось подобных тотальных разрушений, когда от населенных пунктов не оставалось в буквальном смысле слова ничего. Варварство армянских захватчиков превзошло даже варварство нацистов.

Но пойдем по порядку.

Разминирование

Помимо тотальных разрушений, армянские оккупанты оставили после себя и тотально заминированные земли. Восстанавливать города и села, когда под ногами на каждом шагу смерть, конечно, большая проблема. К сожалению, и сегодня от армянских мин продолжают погибать люди. За время, прошедшее после окончания войны, около 200 граждан Азербайджана либо погибли, либо получили серьезные ранения стали инвалидами. На минах подрываются и военнослужащие, и гражданские лица, и военная, и дорожная, и сельскохозяйственная техника. Хотя Армения и передала Азербайджану карты минных послей, но большая их часть оказалась недостоверной, и потому рассчитывать азербайджанской стороне приходится только на профессионализм своих специалистов. В работах по разминированию задействованы специалисты Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), министерства обороны, министерства чрезвычайных ситуаций. В работах по разминированию участвуют также турецкие саперы.

В прошлом году в рамках обязательств, взятых согласно программе "Большое возвращение в Карабах", было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 13 тысяч гектаров. В 2022 год планируется очистить в общей сложности 40 000 гектаров территорий.

В первую очередь, очищаются от мин те территории, на которых реализуются или планируются к реализации проекты, где проходят коммуникации, создается инфраструктура, то есть, линии электропередачи, дороги. Быстрыми темпами идет разминирование территорий городов и других населенных пунктов. Главная задача сейчас - обезопасить территории городов Агдам и Шуша, генеральные планы которых уже утверждены. Шуша - это культурная и духовная столица Азербайджана, которая сейчас активно восстанавливается, а Агдам планируется восстановить в новом облике и превратить его в крупнейший центр Карабахского региона.

Энергоснабжение

Одновременно с дорогами, на освобожденных территориях началась прокладка линий электропередач и восстановление объектов электрического хозяйства. Без энергии, как и без дорог, невозможна реализация проектов. Свет и тепло необходимы также азербайджанским военнослужащим, несущим службу в сложных климатических условиях того же Кяльбаджара или Лачина, где с осени начинаются морозы, а толщина снежного покрова может достигать нескольких метров. Благодаря принятым мерам, сегодня на постах Азербайджанской армии есть свет и тепло.

В 2021 году на освобожденных территориях было построено и реконструировано 13 энергообъектов. При участии Президента Азербайджана состоялась церемония открытия после реконструкции ГЭС "Гюлебирд", малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2" в Лачине. Завершены работы на малой ГЭС "Кяльбаджар-1". На освобожденных территориях было построено 9 цифровых подстанций напряжением 110/35/10 кВ. С участием главы государства в минувшем году были открыты подстанции "Шуша", "Физули", "Шукюрбейли", "Кяльбаджар", "Джебраил", "Зангилан" и "Губадлы". Завершено строительство подстанций "Агдам-1", "Агдам-2" напряжением 110/35/10 кВ, а также Регионального цифрового центра управления "Карабах" в Агдамском районе.

Все девять подстанций, построенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, полностью оцифрованы, а также подключены к общей энергосистеме Азербайджана. Более того, в соответствии с задачами Четвертой промышленной революции была реализована концепция интеллектуальной энергетической системы и создана модель современных, устойчивых, оцифрованных подстанций. На цифровых подстанциях управление активами, процессами, ресурсами, операциями открытия и подключения, улучшением цепочек поставок и распределения, своевременным устранением дефектов, быстрым решением проблем осуществляется автоматически с помощью программного обеспечения.

На освобожденных территориях по 10 направлениям построена двухцепная ЛЭП напряжением 110 кВ общей протяженностью 365 километров.

Необходимо подчеркнуть, что вся эта гигантская работа была проделана в сложных условиях, на территориях с минной опасностью и не имеющих уцелевшей инфраструктуры.

Дороги

Строительство дорог - это отдельная статья. Может быть, самая главная, потому что все начинается с дорог. С дорог началась и реализация программы "Большого возвращения". За годы оккупации на находившихся под контролем Армении территориях не осталось дорог, существовавших в советское время. Они были разрушены вместе с городами и селами.

В 2021 году в Кяльбаджарском и Лачинском районах создана сеть дорог протяженностью около 700 километров. Это совершенно новые дороги, которых прежде не было. И сегодня они служат военным целям. А когда в эти районы вернутся жители, сеть новых удобных дорог будет служить и гражданским целям.

Если взглянуть на карту, подготовленную Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, можно увидеть, что, как и все прочие районы страны, деоккупированные регионы также будут покрыты сетью современных дорог.

За год полностью завершено строительство дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша - Дороги Победы, несущей большой символический смысл для азербайджанского народа. Дорога протяженностью 101 километр имеет четыре полосы движения и позволяет транспортным средствам доезжать до Шуши по ранее непроходимым территориям, повторяя путь героического азербайджанского спецназа, освободившего город.

26 октября был заложен фундамент еще одного стратегически важного транспортного коридора, который также имеет большое символическое значение для нашей страны. С участием глав Азербайджана и Турции был заложен Зангезурский коридор - автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. Она будет состоять из 4 и 6 полос, ее протяженность составит 81 километр. Общая протяженность тоннелей составляет 6500 метров. 4-й и 5-й тоннели, находящиеся на въезде в город Шуша, уже построены. Протяженность одного из них 431 метр, а другого - 530 метров.

На освобожденных территориях реализуются и другие дорожные проекты.

Продолжается строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (123,8 километра), дорог Худаферин-Губадлы-Лачин (70,4 километра), Губадлы-Эйвазлы (26 километров), Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут (43 километра), Физули-Гадрут (13 километров), Барда-Агдам (45 километров).

Одним из самых масштабных проектов, начатых в прошлом году, можно назвать отмеченный выше автомобильный тоннель под Муровдагским хребтом. Тоннель будет построен на трассе Тоганалы (Гейгельский район) - Кяльбаджар. Прокладка дороги сквозь гору позволит обеспечивать автомобильное движение вне зависимости от сезона года и погодных условий. Как известно, в районе Муровдага большие высоты и снежные зимы, и горный серпантин не удастся сделать полностью безопасным и проходимым в течение всего года. Это очень важный проект и со стратегической, и с транспортно-логистической точек зрения. Общая протяженность дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису составит 80,7 километра. Протяженность тоннеля составит около 12 километров. Одновременно строится дорого Кяльбаджар-Лачин протяженностью 72,3 километра, длина тоннеля на которой составит 9,8 километра.

Сданы в эксплуатацию дороги, ведущие в поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района. В текущем году планируется соединить их с трассой, строящейся от Нафталана. Общая протяженность дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан составит 22 километра.

Началось также строительство железной дороги Барда-Агдам и прокладка железнодорожной магистрали Горадиз-Агбенд-Зангезур, которая станет частью Зангезурского коридора.

Восстановление городов и сел

28 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент проекта "Умное село", охватывающего села Агалы-I, II и III Зангиланского района. Реализация проекта продолжается по пяти компонентам. Это - жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, "умного сельского хозяйства" и альтернативной энергии. На территории, в первую очередь, предусмотрено возведение с использованием инновационных строительных материалов 200 полностью изолированных индивидуальных домов.

28 мая глава государства заложил фундамент восстановления города Агдам. Агдам стал первым городом Карабаха, по которому был утвержден генеральный план. Президент Ильхам Алиев пообещал, что "мы создадим такой город, такой Агдам, который станет примером для всего мира". В тот же день был заложен фундамент Агдамского промышленного парка, автодороги Барда-Агдам. В ближайшем будущем начнется строительство и железной дороги Барда-Агдам. В Агдаме заложен крупный лесной массив площадью 125 гектаров. Полностью разработан план развития города, отвечающий современным стандартам, современным требованиям. Агдам будет отстраиваться согласно концепции "умный город".

В августе прошлого года Президент Ильхам Алиев сообщил об утверждении генерального плана города Шуша. В генплане обозначены места новой застройки, а также расположение исторических зданий, которые будут сохранены. Помимо существующих в городе дорог протяженностью 36,2 километра планируется построить 17,6 километра новых дорог. Новый жилой массив площадью 46,8 тысячи квадратных метров будет располагаться в южной части города, недалеко от Джыдырдюзю.

5 октября был заложен фундамент восстановления города Джебраил.

18 октября был заложен фундамент восстановления города Физули.

Учитывая большой интерес, проявляемый иностранными компаниями к проектам на освобожденных территориях, 20-22 октября в Баку прошла Первая международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh". Были развернуты пять национальных павильонов - Германии, Грузии, Израиля, Венгрии и Турции. В целом в выставке приняло участие около восьмидесяти компаний, представляющих в том числе Казахстан, Украину, Иран и Великобританию. По сообщению Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, получено уже около 900 заявок от местных и иностранных компаний на участие в восстановительных работах на освобожденных территориях.

В 2021 году была проделана большая работа по восстановлению исторического и культурного наследия азербайджанского народа. Особое внимание было уделено Шуше, объявленной культурной столицей Азербайджана. Городу постепенно возвращается его неповторимый облик. В центре внимания и духовное наследие. Известно, что за годы оккупации армянами были разрушены более семидесяти мечетей. В прошлом году были заложены фундаменты новых мечетей в Агдаме, Зангилане, Гадруте, Дашалты, дан старт ремонтным работам.

Заложены фундаменты школ, больниц.

Усилиями Фонда Гейдара Алиева в Шуше восстановлен Мавзолей Моллы Панаха Вагифа. Фондом организован первый за многие годы фестиваль "Харыбюльбюль". Этот великолепный музыкальный праздник прошел на Джыдырдюзю 12-13 мая 2021 года. Были восстановлены также Дни поэзии Вагифа, прошедшие в Шуше в августе.

Как говорил ранее глава государства, "мы хотим, чтобы все было основательно. Чтобы все делалось быстро и в то же время не допускалось поспешности, потому что все должно быть основательно. И люди, которые туда вернутся, должны быть обеспечены самыми лучшими условиями. Потому что эти люди 30 лет жили в тяжелом положении. Правда, многие из них жили в выделенных государством прекрасных квартирах, но они всегда жили с тоской по Родине, по своим землям. Мы должны создать такие условия, чтобы впредь они жили спокойно. Поэтому нельзя терять времени, но и нельзя допускать поспешности".

Физулинский аэропорт

26 октября открылся Физулинский международный аэропорт. Церемония прошла с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Первая воздушная гавань на освобожденных территориях была построена в рекордно короткие сроки и на уровне передовых мировых стандартов. Закладка аэропорта состоялась 14 января 2021 года, к началу августа были готовы современная взлетно-посадочная полоса и перрон. Первый борт приземлился в Международном аэропорту Физули 22 августа. 5 сентября здесь совершил посадку самый крупный пассажирский самолет AZAL - Airbus A340-500. Символическим моментом стало то, что данный самолет носит название "KARABAKH" (самолеты во флоте AZAL названы в честь районов и городов Азербайджана). В тот же день в аэропорту Физули приземлился и один из крупнейших грузовых самолетов - Boeing 747-400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом впервые авиасообщением в Карабах были доставлены грузы.

Аэропорт в Физули построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами и нормами, он может принимать любой тип самолетов. Здесь смогут приземляться и взлетать в том числе широкофюзеляжные самолеты. Недавно стало известно, что первая зарубежная компания - российская авиакомпания "ИрАэро" уже получила разрешение от Росавиации на полеты в направлениях Москва-Физули и Москва-Загатала с частотой дважды в неделю по каждому из них

27 апреля был заложен еще один аэропорт на освобожденных территориях - Зангиланский, 17 августа - Лачинский. Лачинский аэропорт предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. А в текущем году ожидается завершение Международного аэропорта Зангилан.

Новое экономическое районирование Азербайджана

Огромное значение в деле восстановления и развития освобожденных территорий, несомненно, сыграет подписанный 7 июля Президентом Ильхамом Алиевым Указ о новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике. Согласно Указу, были созданы два новых экономических района - Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. В Карабахский экономический район вошли город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы. Восточно-Зангезурский экономический район объединил Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы.

Президент Азербайджана был совершенно прав, говоря, что невозможно перечислить всего, что было сделано за год на освобожденных землях. Мы постарались охватить лишь наиболее значимые моменты и надеемся, что ничего не упустили.

Хотя нет, есть еще о дин момент, о котором обязательно надо упомянуть. В ноябре прошлого года в Шуше дан старт восстановлению леса Топхана и проведена акция по посадке деревьев. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева тоже приняли участие в акции и посадили деревья на Джыдырдюзю. Акция проведена в рамках проекта восстановления экологического баланса на освобожденных территориях, реализующегося Фондом Гейдара Алиева. На территории площадью 3 гектара были высажены каркас, ясень, кевовое дерево, карагач, посеяно 100 кг семян дуба.

Лес Топхана - это удивительное творение природы, занимающее 20 процентов территории Шушинского района. До прихода сюда армянских варваров, здесь росли многовековые деревьев редких пород. За тридцать лет оккупации лесу был нанесен серьезнейший урон.

Пожалуй, на этом можно остановиться. Но не ставить точку. Потому что работы в освобожденном Карабахе продолжаются. В 2022 году будут заложены новые объекты, дан старт новым проектам. Думается, очень ошибались те, кто утверждал, что на восстановление Карабаха потребуется не менее пятидесяти лет. Они недооценивали возможности Азербайджана и силу воли его лидера. 10 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с ускорением экономического развития на освобожденных от оккупации территориях. Можно не сомневаться, что этот документ в своем роде будет не последним.